Olga Sánchez Cordero anuncia su retiro de la política en 2027

La diputada federal de Morena, Olga Sánchez Cordero, informó que concluirá su trayectoria en la política al finalizar la actual Legislatura en 2027 (Foto: Cuartoscuro)

La diputada federal de Morena, Olga Sánchez Cordero, informó que concluirá su trayectoria en la política al finalizar la actual Legislatura en 2027, año en el que cumplirá 80 años y prevé retomar actividades relacionadas con la academia y el ejercicio profesional.

Durante una entrevista en un medio nacional, la legisladora señaló que la decisión ya fue tomada y comunicada al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Le dije, mira Ricardo, yo me retiro en el 27, esto ya es una decisión tomada”, expresó Sánchez Cordero al referirse a sus planes una vez que concluya su encargo como diputada federal.

La exfuncionaria indicó que esta etapa representa el cierre de su participación en cargos públicos. Asimismo, comentó que cuenta con la posibilidad de regresar a su notaría y que también contempla dedicar más tiempo a actividades académicas.

“No sé qué voy a hacer, soy vicepresidenta del INAP, seguramente me dedicaré a dar conferencias y a un tema estrictamente académico”, afirmó.

Recientemente, Sánchez Cordero participó en la discusión de una reforma relacionada con la intervención extranjera como causal de nulidad electoral.

Durante el debate, la legisladora optó por abstenerse de votar al considerar que la redacción de la propuesta dejaba abierta la posibilidad de incorporar distintos supuestos normativos.

La trayectoria de Sánchez Cordero en la política

Olga Sánchez Cordero es licenciada en Derecho y cuenta con una trayectoria vinculada al Poder Judicial y al servicio público.

En 1995 fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que desempeñó durante dos décadas.

Tras concluir su periodo en la Corte, se incorporó a la vida política nacional. Entre 2018 y 2021 ocupó la titularidad de la Secretaría de Gobernación durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente se desempeñó como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República y más tarde asumió funciones como diputada federal por Morena.

Además de su actividad legislativa y gubernamental, Sánchez Cordero ha mantenido vínculos con instituciones académicas y de formación administrativa. Actualmente es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), organismo dedicado a la capacitación y profesionalización de servidores públicos.