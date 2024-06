Olga Sánchez Cordero rechaza entrar al gabinete de Sheinbaum: ¿Qué hará este sexenio?

La misión de Olga Sánchez Cordero en la 4T no continuará en el gabinete de Claudia Sheinbaum el próximo sexenio, ya que descartó cualquier invitación que le pudiera hacer la virtual presidenta electa.

En un evento celebrado este martes 25 de junio, en el que Sánchez Cordero entregó a Sheinbaum el ‘bastón de mando de las mujeres’, la exsecretaria de Gobernación aprovechó para hablar sobre su futuro en Morena, así como la posibilidad de dirigir alguna dependencia relacionada con las mujeres.

“El compromiso, pero también debe ser una persona capaz y conocedora a profundidad de todos los temas que nos aquejan, como son violencias, sobre todo, y que no tenemos una igualdad de oportunidad laborales y una brecha salarial enorme, y desde luego, el Sistema Nacional de Cuidados”, dijo Sánchez Cordero respecto a la persona que se deba encargar de las políticas en favor de las mujeres.

En ese sentido se le cuestionó sobre la posibilidad de que ella encabece el Sistema Nacional de Cuidados y que con ello se una al Gabinete de Sheinbaum, tema que rechazó, y dijo que su labor está “en la Cámara (de Diputados)”.

“Yo me voy a la Cámara, porque ahí también puedo ayudar mucho a Claudia... me voy a la Cámara y así lo he platicado”, dijo.

¿Qué cargos le faltan a Claudia Sheinbaum para revelar a todo su gabinete?

Claudia Sheinbaum ha presentado a siete funcionarios para su gabinete:

Se espera que este jueves 27 de junio anuncie a más funcionarios en su gabinete, y estos son los cargos que quedan pendientes:

Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Secretaría de Seguridad Pública.

Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Energía.

Secretaría de la Defensa Nacional.

Secretaría de Marina.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Secretaría de Cultura.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Secretaría de la Función Pública.

Secretaría del Bienestar.

Secretaría de Salud.

Otros cargos importantes dentro del gobierno, mismos en los que participa el Ejecutivo en los nombramientos son los de empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) entre otros, así como la Fiscalía General de la República (FGR).