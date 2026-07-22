Morena pide al INE indagar financiamiento de Ernesto ‘N’ a Somos México mediante huachicol

El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana. (Cuartoscuro).

El dinero que Ernesto Ruffo Appel hizo mediante el presunto delito de huachicol podría haber terminado financiando al nuevo partido Somos México, y debe investigarse, afirmó Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, en entrevista con medios de comunicación.

Afirmó que las acusaciones contra el panista no es una cosa “sencilla”, pues es desde contrabando de combustibles, falsificación de documentos oficiales en tramitación de permisos, fraude por importar derivados y elusión y evasión fiscal.

“Si se mete la arista política, habría que investigar el financiamiento de Somos México…Es claro que nos estamos enfrentando a una maquinaria de logística fiscal, de contrabando grave para el país”.

Ruffo Appel es consejero del nuevo partido dirigido por Guadalupe Acosta Naranjo. De paso, Mier Velazco pidió al PAN que haga un reconocimiento de Somos México como su partido satélite.

“Quisiera hacer un llamado al Partido Acción Nacional que haya un reconocimiento pleno al partido Somos México”.

Consideró que el hecho ya afecta al partido naciente, en donde también están experredistas.

“Hay una mancha de la alternancia que nació en 1989 de impolutos, que después transitaron del Partido Acción Nacional al partido Somos México”.

Aseguró que el caso del exgobernador de Baja California no es estrictamente político, aunque el panismo así lo quiso presentar en la Comisión Permanente.

“Hoy lo trajeron aquí a la Comisión Permanente como parte de la agenda política (el tema de Ruffo Appel), pero hay cosas que no se pueden tapar. Que haya plena certeza en el procedimiento y la carpeta que está integrando la Fiscalía General de la República”.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, el senador Antonino Morales solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue tal financiamiento.

“Es tan importante que las autoridades competentes esclarezcan si existieron aportaciones, directas o indirectas, de recursos de procedencia presuntamente ilícita relacionados con la red de contrabando de hidrocarburos encabezada por Ernesto Ruffo Appel hacia la conformación y operación de Somos México, hacia las campañas políticas del Partido Acción Nacional para cargos de elección popular, así como hacia agrupaciones ciudadanas como la denominada Marea Rosa’ en cumplimiento del principio constitucional que prohíbe a los partidos políticos recibir aportaciones de personas no autorizadas o de procedencia ilícita”, se argumenta en el documento.