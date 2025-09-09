‘Sigo en mi casa’: Ernesto Ruffo, exgóber de Baja California, niega orden de aprehensión en su contra

El exgobernador de Baja California y accionista mayoritario de la empresa Ingemar, Ernesto Ruffo Appel, negó que exista una orden de aprehensión vigente en su contra por huachicol y aseguró que no ha tramitado amparo alguno.

“Aquí he estado en mi domicilio“, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en respuesta a las acusaciones en su contra sobre los presuntos vínvulos que tendría con el delito de contrabando de combustibles, también conocido como “huachicol fiscal”.

Ruffo explicó que, hasta el momento, no existe ninguna orden judicial en su contra, aunque reconoció que hay investigaciones en curso que podrían derivar en acciones legales: “Aparentemente esto se trata de 200 investigaciones que pudieran llevar a una nueva orden de aprehensión, pero que no están aún otorgadas por un juez competente“, dijo.

En cuanto a las acusaciones de contrabando, el exgobernador de Baja California defendió el papel de su empresa Ingemar en las operaciones de importación de hidrocarburos.

“Nosotros solo nos ocupamos del papeleo a través de la gente aduanal, el transportista es el comercializador, nosotros ni siquiera sabemos qué compañías contrata él. Nuestro rol es limitado a lo que pasa en la aduana solamente“, explicó.

Por ello, señaló que el contrabando de combustibles es un problema estructural que pasa por el control de las aduanas federales. “El huachicol fiscal es un enorme elefante en la sala del Gobierno federal porque tiene que entrar por una aduana y ahí es donde estas anomalías pueden documentarse o no están documentadas, es contrabando“, apuntó.

El también exsenador panista expresó su desconfianza en las instituciones judiciales del país:“Yo no me he amparado porque ya veo que el Poder Judicial ya no es lo que era y están cayendo todas las instituciones“, señaló.

¿Quién es Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California?

Ernesto Ruffo Appel es socio mayoritario de la empresa Ingemar señalada en las investigaciones por presuntas irregularidades en la importación de combustibles al país.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el exmandatario de Baja California estaría vinculado con el megadecomiso realizado por autoridades federales de 15 millones de litros de combustibles en Coahuila, ocurrido el pasado 7 de julio.

Ruffo fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995, el primero emanado de un partido de oposición en la historia moderna del país. Actualmente figura como accionista mayoritario de Ingemar, una empresa con operaciones aduanales que ha sido señalada en investigaciones por irregularidades en la importación de combustibles.