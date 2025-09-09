Blindaje aduanal contra ‘huachicol fiscal’

Tras las revelaciones de la existencia de una red de funcionarios aduaneros y marinos que permitían importaciones ilegales de hidrocarburos, un mecanismo conocido como ‘huachicol fiscal’, y la captura de un numeroso grupo de personas que presuntamente recibían hasta 1.7 millones de pesos por cada ‘huachibuque’ que dejaban entrar, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que preside José Ignacio Zaragoza, aseguró que no habrá espacio para la ilegalidad dentro del gremio.

La declaración no es menor, debido a que la CAAAREM representa y defiende los intereses de los agentes aduanales en México, colaborando con las autoridades para modernizar el sistema aduanero y promover buenas prácticas en el comercio exterior. Con ello busca enviar un mensaje de confianza al gobierno federal y a la opinión pública: los agentes aduanales quieren ser parte de la solución, no del problema.

El contexto obliga. Los señalamientos que involucran a marinos de alto rango en el desembarque ilegal de buques de combustible son una llamada de atención sobre la magnitud del desafío. Si el discurso se traduce en acciones firmes, no solo se sacudirá la sombra de la corrupción, también abrirá la puerta a un nuevo modelo de colaboración institucional.

México lidera biobanco latino

El proyecto oriGen del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey alcanzó la meta de recolección de 100 mil muestras de sangre de mexicanos voluntarios mayores de edad, después de casi tres años de trabajo de campo, consolidando así el biobanco con mayor representatividad latina en el mundo.

El equipo científico encabezado por Guillermo Torre, rector de TecSalud, y Pablo Kuri, director del proyecto oriGen, recorrió 19 estados del país para recolectar información sobre el historial familiar, estilo de vida, indicadores de salud, factores de riesgo, entre otros, a fin de generar conocimiento genético en población latina, que representa menos del 1 por ciento de los análisis genómicos a nivel mundial.

A partir de los datos obtenidos se abrirán nuevas líneas de investigación, innovación y desarrollo de soluciones médicas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad y algunos tipos de cáncer.

Bayer une especialistas contra cáncer

Bayer de México llevó a cabo foros médicos en Monterrey y Guadalajara para abordar la prevención del cáncer de próstata, una enfermedad que causó la muerte de más de 7 mil hombres en el último año, según datos del INEGI. En estos encuentros participaron especialistas en urología, oncología, radiología y neuro oncología, así como la gerente médica en oncología de la farmaceútica, Sandra Quintana, quienes destacaron la importancia de un enfoque integral para evaluar y tratar esta enfermedad, acompañando al paciente en todas las etapas del proceso.

Los expertos subrayaron la relevancia del trabajo multidisciplinario, que permite una visión completa de las opciones de tratamiento y facilita decisiones más informadas en beneficio del paciente. El cáncer de próstata requiere la colaboración de diversas especialidades para diseñar planes de tratamiento personalizados.

Este enfoque integral mejora la calidad de atención, facilita el acceso a nuevas tecnologías y ensayos clínicos, y promueve la toma de decisiones compartida, lo que contribuye a obtener mejores resultados clínicos. Sin embargo, en México no todas las instituciones de salud cuentan con todas las especialidades necesarias para un manejo completo del cáncer de próstata, limitando así la metodología multidisciplinaria en muchos casos.

Por ello, se hizo un llamado a los especialistas para fomentar una colaboración más estrecha en la atención conjunta de los pacientes, con el fin de garantizar un tratamiento integral y mejorar la experiencia y los resultados en el manejo de esta enfermedad.

Foro define futuro asegurador

Este 9 y 10 de septiembre, MAPFRE México, que lidera Alberto Berges, celebrará la 2ª edición del Foro de Negocios Globales, en el que especialistas nacionales e internacionales abordarán temas como la gestión de riesgos globales, el futuro del sector, el cambio climático, la volatilidad en el reaseguro y el nuevo ciclo del mercado, así como las tendencias ESG y regulatorias que están transformando la gestión de riesgos a nivel corporativo.