Felipe Calderón critica arresto de Ernesto ‘N’, exgóber de BC, por huachicol: ‘Es justicia selectiva’

“Una justicia discriminatoria y selectiva”, criticó el expresidente Felipe Calderón sobre la actuación de las autoridades tras la detención de Ernesto ‘N’, señalado por la presunta participación en una red de huachicol fiscal a través de la empresa Ingemar, S.A. de C.V.

Calderón recordó el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; del senador Enrique Inzunza, y de otros ocho exfuncionarios señalados por Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos. A su juicio, “no los tocan, los protegen”.

“Tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección”, escribió en redes sociales.

En el mismo sentido, Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que la detención de Ernesto ‘N’ representa un intento por desviar la atención de la presunta colaboración de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, con autoridades estadounidenses.

Aunque en audios filtrados Del Pilar manifestó su disposición a “hablar de todo lo que pueda saber, como apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”, el Gobierno Federal sostuvo que no existe ningún delito que perseguir.

“No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención. Seguiremos exigiendo que se investiguen a fondo los señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar por su presunta colaboración y entrega de información al FBI”, dijo Romero en un video publicado en redes sociales.

¿De qué acusan a Ernesto ‘N’? Esto dice la FGR

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que Ernesto ‘N’ formaría parte de una “red colosal” de huachicol fiscal que operaba en ocho estados del país.

De acuerdo con la investigación, el ingreso de combustible no reportado permitió evadir el pago de impuestos a la Secretaría de Hacienda, con un daño estimado en 4 mil millones de pesos.

Entre enero y julio de 2025, la red de huachicol fiscal realizó 4 mil 238 operaciones de importación de combustible a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, según las averiguaciones de la Agencia Nacional de Aduanas.

Godoy explicó que Ingemar, S.A. de C.V. transportaba hidrocarburos desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, hacia México. Sin embargo, ante las autoridades mexicanas declaraba cantidades menores a las realmente importadas o registraba productos distintos para evadir el pago de impuestos.

“La red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil”, dijo la fiscal.