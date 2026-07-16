¿Qué dijo Ernesto ‘N’ sobre el caso de huachicol fiscal en Coahuila antes de ser detenido?

Ernesto 'N' fue arrestado en Baja California por su presunta relación con el aseguramiento de 15 millones de litros de combustible en Coahuila.

Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California detenido este jueves 16 de julio por el caso de huachicol fiscal ocurrido en Coahuila, aseguraba desde septiembre de 2025 que las investigaciones en su contra, por estar ligado a la empresa detrás del contrabando de combustible, obedecían a asuntos políticos.

En una entrevista para Radio Fórmula, realizada en septiembre de 2025 por la periodista Azucena Uresti, el exmandatario estatal explicó que él no era accionista mayoritario de la empresa Ingemar S.A. de C. V., involucrada en el resguardo y traslado de 15 millones de litros de combustible de extracción ilegal y que las autoridades descubrieron en 129 ferrotanques en Coahuila el 7 de julio de ese año.

Ernesto ‘N’ también señaló en ese momento que no existía ninguna orden de aprehensión en su contra y que su nombre se usaba mediáticamente para distraer a la ciudadanía de otros problemas en el país.

“Yo creo que vieron mi nombre, el exgobernador del PAN, y lo estallaron mediáticamente. Esto está dentro del marco de lo político, se lanzaron sobre mí (...) Trataron de aventar lodo para otros lados porque el lodo que ellos tienen en casa ya es insoportable”, aseguró el político panista.

El exgobernador fue detenido por el delito de huachicol fiscal en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las investigaciones confirmarían que Ernesto ‘N’ sí sería accionista mayoritario de Ingemar, S.A. de C.V. Dicha compañía fue creada en 2018 y un año después modificó su objeto social para participar en la industria energética mediante la importación, almacenamiento y distribución de combustibles.

El exgobernador de Baja California, Ernesto 'N' Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. (Cuartoscuro)

En 2023, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó a Ingemar la importación de hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. El permiso llamó la atención debido a que, en ese momento, el Gobierno federal mantenía suspendida la entrega de nuevas autorizaciones para este tipo de operaciones.

¿Cuál es la trayectoria de Ernesto ‘N’?

Ernesto ‘N’ nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California. Cursó la licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y, antes de incorporarse a la política, desarrolló su carrera profesional en la iniciativa privada. Se desempeñó como directivo en la empresa Pesquera Zapata y más adelante participó como socio en la compañía Aletas y Fibras, en Baja California.

Su incursión en el Partido Acción Nacional (PAN) comenzó en 1982. Cuatro años después obtuvo la presidencia municipal de Ensenada y, en 1989, consiguió la gubernatura de Baja California, convirtiéndose en el primer gobernador emanado de la oposición en la etapa contemporánea del país.

La victoria del político marcó un precedente en la vida política mexicana al impulsar la alternancia partidista en las entidades federativas. Gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y, posteriormente, se integró al Consejo Nacional del PAN, órgano en el que ha mantenido influencia durante las últimas décadas.

La relación del exmandatario con Ingemar comenzó en 2021, cuando el empresario José Merino Valdés Cuervo lo sumó al proyecto empresarial.