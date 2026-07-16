Sicarios ‘levantan’ a hermanos en Teocaltiche, el pueblo tomado por el CJNG

Tres hombres desaparecieron en distintos hechos, en Teocaltiche, Jalisco, confirmó la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del estado.

Las víctimas son familiares y fueron vistas por última vez en diferentes puntos del municipio, uno de los más golpeados por la violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región Altos Norte.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y han realizado cateos en al menos tres inmuebles como parte de las investigaciones.

¿Quiénes son los tres hombres desaparecidos en Teocaltiche?

La titular de la Vicefiscalía, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que se trata de tres eventos independientes. Los desaparecidos fueron identificados como José Manuel Gómez Núñez, Érick Arturo Gómez Aguilera y Antonio de Jesús Silvestre Gómez, dos de ellos hermanos.

“Son tres eventos diferentes; uno sucede a inicios del mes y los demás cinco días después, pero en tres eventos distintos”, explicó la funcionaria durante una rueda de prensa.

De acuerdo con las investigaciones, José Manuel Gómez Núñez salió de su domicilio tras recibir una llamada telefónica y abordó una motocicleta para realizar un supuesto mandado, sin que volviera a saberse de él.

En los otros dos casos, la Fiscalía documentó la presencia de sujetos armados al momento de las desapariciones.

Como parte de las diligencias, agentes ministeriales han ejecutado cateos en tres domicilios relacionados con las investigaciones, aunque hasta el momento no se ha logrado localizar a las víctimas.

La Vicefiscalía señaló que una de las líneas de investigación apunta a que una de las personas desaparecidas presuntamente estaba relacionada con la venta de sustancias ilícitas. No obstante, las autoridades aclararon que las indagatorias continúan abiertas y que se analizan todas las hipótesis posibles.

Asimismo, Trujillo Cuevas descartó que exista evidencia oficial de una ola de desapariciones en Teocaltiche. Explicó que, con base en las carpetas de investigación iniciadas por la dependencia, la incidencia de estos delitos se mantiene dentro de los parámetros registrados previamente en el municipio.

¿Qué está pasando en Teocaltiche, Jalisco?

La desaparición de los tres hombres ocurre en un contexto de violencia persistente en la región de Los Altos de Jalisco, donde Teocaltiche ha sido identificado por autoridades federales y estatales como un punto estratégico en la disputa entre grupos del crimen organizado, particularmente del CJNG.

En paralelo, las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con centros de adiestramiento utilizados por grupos criminales en el estado, como el caso del Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco.