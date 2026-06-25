Enrique Inzunza, acusado por EU por vínculos con el narco, reaparece en sesión en línea del Senado

El senador Enrique Inzunza participa en una sesión en línea de la Comisión de Justicia del Senado.

El senador Enrique Inzunza, de Morena, quien fue señalado por presuntos vínculos con grupos delictivos por Estados Unidos, participó este jueves en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado. En esta ocasión, la participación de Inzunza fue en línea.

La reunión de la Comisión de Justicia fue híbrida pues había legisladores presentes en el sitio, entre ellos Javier Corral, Lucía Trasviña y María Guadalupe Murguía. En tanto, Enrique Inzunza se conectó a la sesión a distancia, al igual que la senadora Martha Lucía Micher.

Las apariciones públicas de Enrique Inzunza han sido contadas desde que el Gobierno estadounidense señaló a varios funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, a quienes beneficiaron desde sus cargos según el Departamento de Justicia estadounidense. Tanto Enrique Inzunza como el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, fueron señalados en la acusación.

A principios de junio, el coordinador de senadores de Morena, Ignacio Mier, adelantó que Inzunza no continuaría su papel como representante de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

De hecho, Inzunza no ha acudido presencialmente al Senado para participar en sesiones y votar en discusiones del periodo extraordinario de la Comisión Permanente.

Desde que el Gobierno estadounidense hizo públicas las acusaciones en abril pasado, Inzunza apuntó que no asistiría a las sesiones de la Comisión Permanente y justificó que quería evitar que la oposición generara “un espectáculo indigno” en el recinto. También ha negado las acusaciones que se le imputan.

¿De qué acusó Estados Unidos a Enrique Inzunza?

Según la acusación en Estados Unidos, Enrique Inzunza, quien fue secretario de Gobierno de Sinaloa, tuvo reuniones con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, conocidos por ser hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Las presuntas reuniones fueron para acordar planes con el fin de apoyar y proteger a la facción de Los Chapitos, durante el gobierno de Rubén Rocha.

La investigación de EU indica que, presuntamente, Inzunza y Enrique Díaz (exsecretario de Finanzas de Sinaloa) ayudaron a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de Los Chapitos. A cambio de ello, habrían recibido ayuda para conservar el poder.

Tras negar las acusacones, el 26 de mayo Inzunza acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer al respecto del caso. Además, informó que asumió su propia defensa legal al apuntar: “Seré abogado de mí mismo”.

Asimismo, fue visto en mayo en un restaurante de Mazatlán, a donde acudió para una reunión con el también senador Javier Corral.