Enrique Inzunza, señalado de nexos con Los Chapitos, participará ‘a medias’ en las actividades del Senado

Enrique Inzunza no volverá a representar a Morena en la Comisión Permanente del Congreso.

Enrique Inzunza no continuará como representante de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así lo determinó el coordinador de senadores de Morena, Ignacio Mier.

En medio de acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, Inzunza no ha acudido al Senado de la República ni para votar en el periodo extraordinario de sesiones ni para la Comisión Permanente de la cual era parte.

¿Por qué Morena sacó a Enrique Inzunza de la Comisión Permanente?

Ignacio Mier aclaró que el motivo por el cual no contarán con Enrique Inzunza es por “estrategia”, ya que el objetivo es “privilegiar el debate legislativo y no el show mediático”, ante posibles ‘ataques’ de la oposición mientras el senador se enfrenta a las acusaciones de Estados Unidos por presuntamente colaborar con Los Chapitos.

“Yo los performances los respeto, pero creo que el respeto a los mexicanos y el respeto a nosotros mismos y por respeto al espacio que es el Senado, no es para presentar ese tipo de espectáculos”, agregó Mier.

Con ello, declaró que cada que pueda apostar por priorizar el debate lo va a hacer.

Sin embargo, aclaró que las labores ordinarias de Inzunza continúan, solo se le excluyó de la Comisión Permanente.

Ignacio Mier además aclaró que Enrique Inzunza aún recibe su cheque con su dieta y apoyos completos, ya que por ley no se les pueden negar salvo que exista una orden judicial que lo prohiba.

Al respecto, aclaró que esa no es una decisión unilateral de Morena, sino que es la Junta de Coordinación Política la que se encarga de mantener los apoyos a los legisladores.

Enrique Inzunza declaró a finales de mayo que es víctima de una “embestida mediática”, luego de las acusaciones de Estados Unidos contra los funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros servidores señalados de presuntamente servir para Los Chapitos.