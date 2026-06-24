Policía vinculado con Los Chapitos ‘pelea’ contra la UIF: Promueve amparo para que no bloqueen sus cuentas

El policía al que la UIF le bloqueó sus cuentas habría aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa.

Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe policial de Sinaloa que está acusado por EU por presuntamente proteger a Los Chapitos, promovió un amparo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no bloquee sus cuentas bancarias.

El amparo fue admitido el pasado 3 de junio por Mariana Aramburo Rojo, jueza cuarta de distrito en Culiacán, aunque eso no logró que el bloqueo de sus cuentas de BBVA y Banorte fuera suspendido.

La audiencia para resolver esta suspensión definitiva estaba programada para el lunes 23 de junio; sin embargo, fue aplazada para el 7 de julio, ya que ni la UIF ni los bancos relacionados han rendido informes justificados ante la jueza para el bloqueo de las cuentas de Alberto Jorge Contreras.

El bloqueo de cuentas bancarias de Alberto Jorge Contreras fue ordenado desde finales de mayo pasado; sin embargo, el expolicía de Sinaloa busca retirarse de manera anticipada, con una pensión de 67 mil pesos tras más de 13 años como agente de investigación de la Fiscalía General del estado.

Dicha petición está siendo tramitada y discutida actualmente por el Congreso de Sinaloa.

Alberto Jorge Contreras busca pensionarse mientras lo acusa EU

Alberto Jorge Contreras es uno de los 10 funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos por supuestos nexos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

La acusación de Estados Unidos, presentada sin pruebas, indica que Alberto Jorge Contreras era conocido como ‘El Cholo’ por el Cártel de Sinaloa, y presuntamente recibió sobornos de criminales cuando trabajaba para la Fiscalía.

En noviembre de 2022 dejó de ser un inspector especializado en el combate al secuestro a ser uno de los líderes del brazo operativo de la Fiscalía de Sinaloa, posición que aprovechó presuntamente para apoyar a Los Chapitos, según el Departamento de Justicia.

Se desconoce si en la audiencia existan pruebas que demuestren los delitos de los que lo acusa EU, así como irregularidades relacionadas con sus cuentas bancarias.

Con información de ZETA Tijuana.