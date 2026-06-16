Detienen en Colima a Valdemar ‘N’, integrante del Cártel del Golfo y ex del CJNG buscado por EU

Tres personas que cuentan con orden de extradición a Estados Unidos fueron detenidas en Colima este martes 16 de junio, siendo uno de ellos Valdemar ‘N’, también conocido como ‘Valdo’, que presuntamente fue operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ahora está ligado con el Cártel del Golfo.

Los detenidos son dos hombres y una mujer, siendo Valdemar ‘N’ un objetivo prioritario de seguridad, ya que está relacionado con delitos como tráfico de drogas y distintos hechos violentos en los que habría participado.

El sujeto, se apuntó, es señalado como presunto responsable de coordinar el trasiego de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína, y es identificado como presunto autor intelectual de múltiples homicidios tanto en México como en Estados Unidos.

Según las autoridades, las investigaciones indican que Valdemar ‘N’ habría ocupado anteriormente una posición relevante dentro del CJNG; sin embargo, tras desacuerdos internos abandonó dicha organización para incorporarse a las filas del Cártel del Golfo, donde continuó desarrollando actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

¿Quiénes iban con Valdemar ‘N’? Esto sabemos de los otros detenidos

Como parte del operativo, los agentes de distintas agencias de seguridad también aprehendieron a Ramón ‘N’ y Cristina ‘N’ en el municipio de Ixtlahuacán, Colima, quienes contaban con órdenes de detención con fines de extradición, por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República de México en Colima, donde quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Aunque las personas detenidas permanecerán encerradas, las autoridades aseguraron que se les presume inocentes hasta que se demuestre lo contrario, además de que se prevé que en los próximos días se realicen las audiencias en su contra y se les impute por los delitos por los que se les señala.

Las autoridades no han informado avances sobre una posible extradición a EU, mientras la administración Trump advierte más ataques contra el narcotráfico y la zar antidrogas, Sara Carter, lanza amenazas contra funcionarios ligados al narcotráfico.