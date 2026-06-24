México va a dieciseisavos y a la pantalla grande: Fecha, horario y costo de boletos para ver al Tri en cines

Estos son los detalles del partido de México en dieciseisavos en los cines. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT)

La Selección Mexicana ya está en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y la expectativa entre los aficionados crece más y más. Para quienes no consiguieron entradas para el Estadio Ciudad de México o prefieren vivir la experiencia de otra manera, una cadena de cines llevará el encuentro del Tri a la pantalla grande.

Con el equipo de Javier Aguirre instalado en la fase de eliminación directa tras terminar como líder del Grupo A, miles de aficionados ya buscan alternativas para seguir uno de los partidos más importantes del torneo. Entre ellas destaca la transmisión especial en salas de cine, que permitirá ver el encuentro con sonido envolvente y una pantalla de gran formato.

El próximo partido de la Selección Mexicana va a pasar en los cines. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro.)

¿Dónde van a transmitir el próximo partido de México en el cine?

La empresa que confirmó la proyección del encuentro fue Cinépolis, que anunció la venta de boletos para el duelo de la Selección Mexicana en dieciseisavos de final.

Sin embargo, la compañía precisó que la función no estará disponible en todas sus sucursales, por lo que recomendó consultar la cartelera oficial para verificar qué complejos participarán en la transmisión y se recomienda adquirir las entradas con anticipación.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a México en el Mundial 2026?

La preventa de las boletos del Mundial 2026 para ver el partido en cines ya se encuentra habilitada y los aficionados pueden elegir entre dos tipos de salas.

Los precios anunciados son los siguientes:

Formato tradicional : 89 pesos por boleto.

: 89 pesos por boleto. Sala VIP: 165 pesos por boleto.

En caso de comprar las entradas desde la aplicación, página web o kioscos ubicados en las sucursales, Cinépolis cobra una comisión por servicio de 6 pesos a cada uno de los boletos.

Dicho cobro adicional no aplica para quienes adquieran sus boletos directamente en las taquillas de los complejos.

¿Cuándo y a qué hora juega México los dieciseisavos de final?

El próximo compromiso de la Selección Mexicana está programado para el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La FIFA estableció que el silbatazo inicial será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, horario que también será respetado por la transmisión en los complejos cinematográficos.

El encuentro representa el inicio de la etapa de eliminación directa para el Tri, una instancia en la que cualquier derrota significa la eliminación del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de México si no alcanzas boletos para el cine?

Los aficionados que no consigan entradas para las salas de cine todavía tendrán varias alternativas para seguir el encuentro.

La transmisión estará disponible a través de:

Canal 5

Azteca 7

Aplicación y página web de TV Azteca

ViX

TUDN

También será posible verlo en las pantallas gigantes instaladas en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, así como en las sedes habilitadas en Guadalajara y Monterrey.

En la capital del país continúan operando diversos puntos de reunión para aficionados, incluyendo las pantallas colocadas en Paseo de la Reforma y los espacios habilitados en las 16 alcaldías.

El FIFA Fan Fest es una opción para ver los partidos del Mundial. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién podría ser el rival de México en dieciseisavos de final?

El formato del Mundial 2026 establece que los ocho mejores terceros lugares avanzan a la ronda de eliminación directa.

A diferencia de otras ediciones, los cruces se determinan mediante una matriz oficial que contempla cientos de combinaciones posibles, por lo que el rival depende de cómo concluyan los distintos grupos.

Los equipos que aún tienen posibilidades de ocupar esas plazas provienen de los grupos C, E, F, H e I.

Entre los candidatos aparecen selecciones de gran tradición internacional como Alemania, España, Francia, Uruguay y Países Bajos, además de equipos que han sorprendido durante el torneo como Escocia, Cabo Verde, Senegal y Curazao.

Por ahora, México ya tiene asegurado su lugar en la siguiente ronda. Lo único que falta es conocer al rival que buscará impedir que el Tri continúe su camino en casa dentro del Mundial 2026.