¿Debes registrar la CURP de tu hijo? Así funciona el trámite para líneas telefónicas de menores de edad

Los menores de edad no pueden registrar una línea telefónica a su nombre; el trámite debe realizarlo un padre, madre o tutor.

A pocos días de que concluya el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas en México, una de las dudas más frecuentes entre madres y padres de familia es qué ocurrirá con los números celulares utilizados por menores de edad.

La respuesta es clara: los niños y adolescentes no pueden registrar una línea telefónica a su nombre, por lo que el trámite debe realizarlo un adulto responsable.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los menores de edad carecen de capacidad jurídica para contratar o registrar servicios de telecomunicaciones por cuenta propia. Esto significa que una línea utilizada por un niño, niña o adolescente debe quedar vinculada legalmente a la madre, padre o tutor responsable.

Aunque el número sea utilizado diariamente por el menor, la titularidad y la responsabilidad legal de la línea recaen en un adulto, quien deberá completar el proceso de registro ante la compañía telefónica.

En el caso de las líneas utilizadas por menores de edad, el registro debe realizarse con la información de la persona adulta responsable, incluyendo su CURP e identificación oficial vigente.

¿Cómo registrar tu línea telefónica si no tienes INE?

Aunque la credencial para votar es el documento más utilizado para registrar una línea telefónica, no es la única identificación aceptada.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las personas usuarias pueden realizar el trámite con una identificación oficial vigente que permita acreditar su identidad junto con la CURP correspondiente.

Entre los documentos válidos se encuentran el pasaporte vigente y, en algunos casos, la CURP biométrica, que por ley tiene el carácter de identificación oficial y debe ser aceptada en trámites públicos y privados.

Así puedes registrar tu número de celular

Para cumplir con el registro obligatorio de líneas telefónicas, las personas usuarias deben acreditar su identidad y vincular su número celular con la información del titular. Aunque los requisitos específicos pueden variar según la compañía telefónica, el proceso generalmente contempla los siguientes pasos:

El registro puede realizarse en línea o de forma presencial .

. El usuario debe proporcionar su número telefónico y acreditar su identidad con una identificación oficial vigente y la CURP asociada.

En la modalidad digital se solicita una fotografía de la identificación.

También se realiza una prueba de vida o validación facial mediante la cámara del celular para verificar que quien hace el trámite coincide con el documento presentado.

para verificar que quien hace el trámite coincide con el documento presentado. Tras validar la información, la línea queda vinculada al titular y se emite una confirmación del registro.

¿Cuál es la fecha límite para el registro de celulares?

La fecha límite para registrar las líneas telefónicas es el 30 de junio de 2026. Las autoridades han advertido que los usuarios que no completen el proceso podrían enfrentar la suspensión temporal de llamadas, mensajes SMS y datos móviles hasta regularizar su situación.

¿Por qué es obligatorio el registro?

El Registro Nacional de Celulares 2026 busca vincular cada línea telefónica con una persona física o moral identificable. Según las autoridades, la medida pretende dificultar el uso anónimo de números telefónicos en actividades ilícitas como extorsiones, fraudes y estafas, además de facilitar investigaciones cuando exista una denuncia o procedimiento legal en curso.