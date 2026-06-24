‘De la mano dura a la economía libertaria’: Latinoamérica gira a los gobiernos de derecha

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento opositor Defensores de la Patria, se dirige a sus seguidores desde el interior de una cabina blindada en un mitin de celebración tras conocerse los resultados de la segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella, un candidato ajeno al sistema y respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, asumirá en agosto el poder en Colombia, lo que convierte al país en el más reciente de América Latina en contar con un liderazgo conservador.

La autoridad electoral de Colombia declaró el miércoles a De la Espriella como presidente electo al vencer en el balotaje del domingo al progresista Iván Cepeda tras un reñido conteo de votos que mantuvo por unos días al país en la incertidumbre sobre su futuro político.

El Consejo Nacional Electoral certificó que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12 millones 960 mil 166 votos y Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, 12 millones 708 mil 312 votos. El conservador aventajó con más de 251 mil votos a su rival. Asumirá el gobierno el 7 de agosto.

De la Espriella hizo campaña con un enfoque de mano dura contra el crimen, lo que incluye el cancelar las conversaciones de paz con grupos insurgentes colombianos y construir grandes prisiones, como la de El Salvador. Trump dijo que este candidato —un abogado y empresario apodado “El Tigre”— era el que podía restablecer el orden público en Colombia.

Argentina elige a un libertario para enfrentar la inflación

Javier Milei, economista y comentarista de televisión apodado “El León”, ganó las elecciones presidenciales de Argentina en noviembre de 2023, luego de prometer recortar el gasto público y enfrentar el problema inflacionario que arrastra la nación sudamericana desde hace décadas. El libertario derrotó al peronismo gobernante.

Javier Milei, aspirante a la presidencia por la coalición La Libertad Avanza, blande una motosierra durante un mitin el 12 de septiembre de 2023, en La Plata, Argentina. (Natacha Pisarenko/AP)

Durante su mandato, Milei ha impedido que el banco central del país imprima dinero para financiar el déficit del gobierno y ha recortado el gasto público, medida que ha incluido despedir empleados del Estado y frenar la inversión en programas de infraestructura pública, al igual que una reducción en los subsidios a servicios públicos.

La inflación de Argentina descendió de 211 por ciento en 2023 a 32 por ciento en 2025. Sin embargo, algunos han responsabilizado a las políticas de austeridad de Milei de reducir el nivel de vida de muchos argentinos, incluidos los trabajadores del sector público.

Ecuador reelige a un gobernante que favorece a los militares

Daniel Noboa, integrante de una de las familias más ricas de Ecuador, fue reelegido para un mandato de cuatro años en abril de 2025, al ganar la elección con 56 por ciento de los votos. El gobernante conservador les ha dado a las fuerzas armadas un papel más destacado en el suministro de seguridad a ciudades costeras asoladas por grupos de narcotraficantes, los cuales se disputan el control de puertos y de rutas de tráfico de drogas.

Pero la estrategia no ha reducido de manera sustancial las tasas de homicidios. El gobierno también ha sido acusado de cometer violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales.

Durante la gestión de Noboa, las fuerzas armadas de Ecuador han comenzado a realizar operaciones conjuntas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. El mandatario también impulsó la reapertura de una base militar estadounidense en territorio ecuatoriano, pero la propuesta fue rechazada en un referendo el año pasado.

El presidente Daniel Noboa pronuncia su discurso sobre el estado de la nación en la Asamblea Nacional, el domingo 24 de mayo de 2026, en Quito, Ecuador. (Dolores Ochoa/AP Photo/Dolores Ochoa)

Honduras vuelve al partido conservador

Nasry Asfura, inversionista inmobiliario y exalcalde del Partido Nacional, ganó por estrecho margen las elecciones presidenciales en Honduras en noviembre, al derrotar a su rival más cercano por menos de un punto porcentual.

Asfura, que pertenece al mismo partido que el expresidente Juan Orlando Hernández —indultado por Trump tras ser declarado culpable de narcotráfico—, recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, quien amenazó con cortar la ayuda al pequeño país centroamericano si Asfura no era elegido. En el gobierno de Asfura, Honduras ha recibido a decenas de deportados de terceros países mediante un acuerdo que firmó con Washington en 2025, la mayoría de ellos ciudadanos guatemaltecos.

El Kast de Chile derrota al movimiento progresista

José Antonio Kast, conservador y católico practicante, ganó las elecciones presidenciales de Chile en diciembre con 58 por ciento de los votos, al vencer a un gobierno progresista que estuvo en el poder durante los cuatro años previos.

En sus campañas, Kast aprovechó los temores por el aumento de las tasas de criminalidad en Chile, y dijo que expulsaría a migrantes de países como Venezuela y Haití que habían estado trabajando en territorio chileno sin permisos de residencia. Una de sus primeras medidas tras asumir el cargo ha sido ampliar una zanja a lo largo de las fronteras con Perú y Bolivia, en un intento —según dice su gobierno— de frenar el narcotráfico y la migración.

Recientemente, el gobierno de Kast ha enfrentado protestas por el incremento del desempleo y los recortes presupuestarios, que han afectado a empleados públicos.

El presidente chileno José Antonio Kast bebe agua mientras pronuncia su discurso anual ante el Congreso en Valparaíso, Chile, el lunes 1 de junio de 2026. (Esteban Felix/AP)

Costa Rica propone mano dura contra el crimen

Laura Fernández, ministra de Economía durante el gobierno del expresidente conservador Rodrigo Chaves, ganó las elecciones de Costa Rica en febrero con 48 por ciento de los votos, venciendo a su rival más cercano por 15 puntos porcentuales y superando el 40 por cientro de los sufragios necesarios para evitar una segunda vuelta.

Durante su campaña, Fernández propuso medidas de mano dura contra el crimen, incluido un estado de excepción que le permitiría a la policía detener a sospechosos sin órdenes judiciales, y dijo que construiría una megaprisión inspirada en el notorio Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador.

El gobierno de Fernández ha recibido varios vuelos con migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos, en cumplimiento de un acuerdo que firmó su antecesor el año pasado. En junio, uno de esos vuelos transportó a migrantes de China, Vietnam, Colombia y Azerbaiyán.