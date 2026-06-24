Elecciones presidenciales en Colombia: Iván Cepeda reconoce su derrota ante Abelardo de la Espriella

Cepeda, de 63 años, es filósofo e hijo de un senador asesinado por militares en 1994 durante un momento de gran violencia política en Colombia. (EFE).

El candidato progresista Iván Cepeda reconoció el miércoles su derrota en las elecciones presidenciales de Colombia ante Abelardo de la Espriella, un conservador ajeno al sistema que contaba con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump .

Los resultados electorales mostraron que de la Espriella, un empresario y abogado que nunca se había postulado para un cargo público, derrotó a Cepeda, un legislador, por un punto porcentual, o casi 251 mil votos.

“Asumimos con serenidad, responsabilidad y absoluta determinación —y que no quepa duda al respecto— el papel que las circunstancias nos exigen”, dijo Cepeda en un discurso a la nación. “Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva”.

El resultado fue, en efecto, una acusación contra el gobierno del presidente saliente Gustavo Petro, cuyas políticas Cepeda había prometido continuar, incluyendo un esfuerzo en gran medida fallido por establecer un diálogo con múltiples grupos armados bajo un plan conocido como “paz total”.

Las autoridades electorales publicaron casi la totalidad del recuento de votos horas después del cierre de las urnas el domingo. Petro y Cepeda no aceptaron esos resultados; este último declaró que esperaría a un recuento para hacerlo.

De la Espriella, de 47 años, comenzará un mandato de cuatro años el 7 de agosto. Su equipo de campaña no se pronunció de inmediato sobre la concesión de Cepeda. El domingo se declaró ganador y pidió a Cepeda y a Petro que aceptaran los resultados.

¿Qué significa la victoris electoral de Abelardo de la Espriella?

Su victoria suma a Colombia a una creciente lista de países que han recurrido a figuras políticas ajenas al sistema en busca de soluciones a complejos desafíos sociales, de seguridad y económicos.

El autoproclamado representante de “lo nunca antes visto” prometió a los votantes, temerosos de un nuevo conflicto interno, una mano dura para combatir la delincuencia violenta con estrategias inspiradas en las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, incluyendo la construcción de megacárceles.

Estas tácticas han reducido las tasas de homicidio en el país centroamericano, pero han alimentado las acusaciones de violaciones de derechos humanos.

El martes anunció que está conformando su gabinete. También dijo que planea sumar a Colombia a la coalición de países denominada por Trump como “Escudo de las Américas”, cuyo objetivo es combatir a los grupos criminales en América Latina.

Más de 26 millones de personas votaron en la reñida segunda vuelta, estableciendo un récord histórico. De ellas, más de 426 mil eligieron una tercera opción anónima que permite a los votantes expresar su rechazo a ambos candidatos. Aproximadamente 29 mil personas emitieron votos en blanco.

Durante su discurso a la nación, Cepeda expresó repetidamente su intención de desempeñar un papel activo en la oposición una vez que de la Espriella asuma el cargo, pero no dijo si aceptaría un escaño en el Senado reservado para el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales.

Cepeda, de 63 años, es filósofo e hijo de un senador asesinado por militares en 1994 durante un momento de gran violencia política en Colombia.

El asesinato lo impulsó a dedicar su vida a la defensa de las negociaciones de paz en el país sudamericano, donde un conflicto interno se ha prolongado durante décadas.

“Hoy representamos a la mitad de Colombia en las urnas”, afirmó. “Somos una parte fundamental de la nación. Somos una fuerza política, social y cultural presente en cada rincón del país”.