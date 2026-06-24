Península de Yucatán se ‘calentará’ este jueves 25 de junio: Prevén calor intenso y cielos despejados

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 20.7°C y la máxima alcanzará los 39.7°C. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves 25 de junio un día de calor predominante en la Península de Yucatán.

Se esperan altas temperaturas en la región, con cielos mayormente despejados en varias ciudades clave, mientras que en otras habrá poca nubosidad.

¿Qué temperaturas máximas se esperan en la Península mañana?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 20.7°C y la máxima alcanzará los 39.7°C, con vientos de 13 km/h y un cielo poco nuboso. Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán mínimas de 24.7°C y máximas de 31.0°C, con vientos de 14 km/h y cielos despejados.

Por su parte, Tulum registrará mínimas de 23.0°C y máximas de 32.3°C, con vientos de 12 km/h y cielos despejados. En Playa del Carmen, las temperaturas estarán entre 22.7°C y 33.0°C, con vientos de 11 km/h y condiciones despejadas. Los municipios de Mérida esperan valores de 21°C a 39°C.

¿Habrá lluvias o cielos nublados en la Península este jueves?

La mayoría de las ciudades de la Península de Yucatán presentarán cielos despejados o poco nubosos. Mérida tendrá un día con poca nubosidad, mientras que Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal disfrutarán de cielos despejados. La probabilidad de lluvia es mínima en toda la región.

Aunque el SMN ha emitido alertas por chubascos y lluvias fuertes en otras zonas del territorio nacional, la Península de Yucatán se mantendrá con un clima estable. Los vientos soplarán moderadamente, con velocidades que varían entre 11 y 14 km/h en las distintas localidades.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 25 de junio: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

Viernes 26 de junio: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 14 km/h.

Sábado 27 de junio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 13 km/h.

La tendencia climática para el fin de semana en la Península de Yucatán indica que el calor se intensificará, con las temperaturas máximas alcanzando los 40°C.

Los cielos se mantendrán despejados, brindando días soleados y cálidos a los habitantes y visitantes de la región.

¿Cómo protegerse del intenso calor en la región yucateca?

Ante las elevadas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no siente sed.

Es crucial evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, que son entre las 11:00 y las 16:00 horas.

También se sugiere usar ropa ligera de colores claros y protegerse con gorras, sombreros y bloqueador solar.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo. Buscar espacios con sombra es vital.

¿Dónde consultar información oficial del clima y calidad del aire?

Para obtener información actualizada sobre el clima en la Península de Yucatán, se aconseja consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Actualmente, no se dispone de datos específicos sobre la calidad del aire para esta región, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales.

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