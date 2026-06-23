¿Lloverá en el partido México vs. Chequia? Así estará el clima en CDMX y Edomex el miércoles 24 de junio

Así estará el clima en CDMX y Edomex el miércoles 24 de junio.

El partido entre México y República Checa se jugará este miércoles 24 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México(Estadio Azteca), por lo que para este día se pronostica un clima mayormente nublado en la Ciudad de México y el Estado de México.

Se esperan condiciones que incluyen probabilidad de lluvias en diversas zonas, con vientos moderados en la región central del país, lo que sugiere un día fresco y húmedo para sus habitantes.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex el miércoles 24 de junio?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 11.0°C y una máxima de 23.3°C. De manera similar, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, los grados irán de los 10.7°C a los 23.3°C. Estas ciudades compartirán un cielo nublado y vientos de 5 a 6 km/h, respectivamente, indicando un clima similar.

Por otro lado, Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, experimentará un ambiente más frío con una mínima de 6.0°C y una máxima de 19.0°C. Ecatepec de Morelos, uno de los municipios más grandes, tendrá un rango de 11.3°C a 25.0°C. Estas diferencias marcan la diversidad climática de la zona.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Habrá lluvias en el Valle de México este miércoles 24 de junio?

Se mantiene la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en estados del centro de México, incluyendo el Valle. Las condiciones atmosféricas inestables, junto con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, harán que el cielo se mantenga nublado en gran parte del día, especialmente durante la tarde, con la posibilidad de precipitaciones en algunas áreas.

Estas lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas y posibles caídas de granizo, conforme al pronóstico del SMN. Los vientos se esperan de 4 a 7 km/h en la región, siendo un factor a considerar para actividades al aire libre. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil ante cualquier evento inesperado.

¿Cómo estará el clima en la región los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 24 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 25 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 26 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia general para el resto de la semana en la CDMX y Edomex muestra temperaturas estables, con mínimas alrededor de los 11°C y máximas que no superarán los 24°C. La nubosidad será una constante, pero se observará una ligera reducción de la probabilidad de lluvia el jueves, para volver a un cielo nublado el viernes. El clima continuará fresco.

¿Qué precauciones tomar ante el clima de mañana?

Ante las condiciones de cielo nublado y la probabilidad de lluvias, se aconseja a los habitantes mantenerse hidratados y considerar el uso de un paraguas o impermeable. Aunque las temperaturas máximas no serán extremas, la sensación de frescura por la nubosidad y el viento hará necesario abrigarse ligeramente, especialmente durante las mañanas y noches.

Es importante planificar las actividades al aire libre considerando la posibilidad de chubascos. Para quienes conduzcan, se recomienda extremar precauciones debido a la visibilidad reducida y el piso mojado. Protegerse de los cambios bruscos de temperatura también es clave para evitar afectaciones en la salud de la población.

Fuente: CONAGUA.

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