Transportistas ‘abren cancha’: Suspenden paro nacional tras acuerdo con Gobernación

La Segob anunció que llegó un acuerdo con la AMOTAC, por lo que la oreganización ya no realizará el megabloqueo de carreteras.

La Secretaría de Gobernación informó que el paro nacional de transportistas de este miércoles 24 de junio queda suspendido.

Tras un encuentro con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac), los transportistas “se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país”.

En la reunión de este martes 23 de junio, el Gobierno de Claudia Sheinbaum dio respuesta a las peticiones de los transportistas, por lo que existe una ruta de trabajo.

Las autoridades recordaron que se han llevado más de 300 reuniones de la actual administración con los transportistas, a fin de lograr acuerdos y avances en algunas de sus principales exigencias, entre ellas la seguridad en carretera y el fin de las extorsiones.

“Siempre privilegiaremos el diálogo y la construcción de acuerdos por ello hicimos el llamado a no afectar a la ciudadanía en las carreteras donde anunciaron movilizaciones”, declaró Gobernación en un comunicado.