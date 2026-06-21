CNTE termina paro... pero magisterio en Guerrero continuará con movilizaciones

La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) advirtieron que la lucha continurá (FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

Aunque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio por concluida la jornada nacional de lucha, el magisterio guerrerense reiteró que continuará con acciones legales y de exigencia de justicia por las agresiones cometidas contra docentes durante las movilizaciones en la Ciudad de México el pasado 1 de junio.

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) subrayaron que la movilización no se ha cerrado en términos de exigencia de justicia, y recordaron que el conflicto se mantiene vigente debido a las lesiones sufridas por maestras y maestros durante las protestas del pasado 1 de junio.

En este contexto, destacaron que el magisterio en Guerrero dejó las aulas desde el pasado 1 de junio, como parte de su participación en la jornada de lucha nacional, lo que ha mantenido suspendidas diversas actividades escolares en la entidad mientras se desarrollan las movilizaciones.

Como parte de la ruta jurídica, desde el 20 de junio docentes guerrerenses presentaron una queja colectiva ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, además de acudir a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con el fin de formalizar denuncias y certificar las lesiones provocadas durante los hechos.

Magisterio en Guerrero exige un castigo a los agresores de maestros

La CETEG exigió que se investigue y sancione tanto a los presuntos autores materiales como a quienes ordenaron las agresiones, además de solicitar la reparación integral del daño para las y los docentes afectados.

Entre los casos señalados se encuentra el del profesor Proceso Columbo, quien continúa hospitalizado en una clínica del ISSSTE tras ser sometido a una segunda intervención quirúrgica.

Asimismo, se reportó que el maestro Octavio Guerrero resultó lesionado en el rostro durante las movilizaciones.