Fin del plantón de la CNTE en CDMX: Sección 22 de Oaxaca se retira del Centro Histórico

La Sección 22 de Oaxaca acordó levantar el plantón de la CNTE en el Zócalo de la CDMX tras 19 días de protesta.

La Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó levantar el plantón que mantenía desde hace casi tres semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y replegar a sus bases hacia la entidad para iniciar una etapa de reorganización del movimiento.

La decisión fue tomada este viernes durante una Asamblea Estatal del magisterio oaxaqueño, en la que la mayoría de los agremiados votó por decretar un receso en el paro y las movilizaciones que mantenían como parte de la jornada nacional de lucha.

¿Por qué la CNTE decidió suspender el paro en CDMX y las movilizaciones?

Al concluir la reunión, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Araceli Pérez Martínez, informó que los docentes regresarán a Oaxaca para reorganizarse y definir las siguientes acciones del movimiento, aunque insistió en que sus principales demandas continúan vigentes.

“Vamos a regresar a reorganizarnos a nuestro estado”, señaló la dirigente magisterial tras el encuentro estatal, luego de varios días de protestas, bloqueos y del plantón que tenían instalado en el Zócalo capitalino.

Pérez Martínez indicó que la determinación será presentada formalmente ante la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE, convocada para las 20:00 horas de este viernes en la sede nacional de la organización, donde se analizará la ruta a seguir a nivel nacional.

La resolución marca un giro respecto a la postura asumida apenas la semana pasada por la Sección 22, cuando sus bases habían optado por mantener el paro indefinido y continuar con las movilizaciones al considerar insuficientes las respuestas del Gobierno Federal a sus demandas.

Durante las últimas semanas, miles de maestros de Oaxaca participaron en el plantón instalado en el Zócalo de la CDMX, así como en diversas acciones de protesta para exigir, entre otros puntos, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios al sistema de pensiones y la atención a demandas laborales y educativas.

Comienza el retiro del campamento de la CNTE en el Zócalo capitalino

Con el acuerdo alcanzado por la Sección 22, este día comenzó el retiro de casas de campaña, lonas y estructuras improvisadas que ocupaban buena parte del Zócalo y calles aledañas. Autoridades federales y representantes de la CNTE confirmaron el levantamiento del campamento, que permaneció instalado durante 19 días frente a Palacio Nacional.

Pese al repliegue, la dirigencia oaxaqueña dejó claro que la lucha magisterial no concluye. El regreso a Oaxaca, señalaron, forma parte de una estrategia de reorganización para fortalecer al movimiento y definir nuevas acciones en coordinación con las demás secciones que integran la CNTE.

La decisión ocurre después de semanas de negociaciones sin avances sustanciales entre la CNTE y el Gobierno Federal, pese a que las movilizaciones del magisterio llegaron hasta los alrededores del Estadio Ciudad de México el pasado 11 de junio, en el arranque del Mundial de Futbol 2026.