CNTE analizará retirar el plantón en la CDMX: ‘Propuesta del Gobierno es insuficiente’

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) valorará si mantiene el paro nacional y el plantón que instalaron en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, tras 20 días de protesta.

Yenny Araceli Pérez, lideresa de la sección 22 de la CNTE, informó que este viernes en la Asamblea Nacional Representativa tendrá que definir las condiciones y posibilidades para fortalecer el plan de acción en la CDMX y otros estados.

“Cada contingente debe valorar sus condiciones, cuáles son nuestras posibilidades para seguir fortaleciendo el plan de acción aquí en la Ciudad de México y en los diferentes estados”, comentó previo a la reunión con autoridades federales en la Secretaría de Educación Pública.

En semanas anteriores, se vio a miembros de la CNTE retirar casas de campaña de la calle 20 de Noviembre; supuestamente, se trataba de un reemplazo de compañeros de su movimiento, pero no se reportó la llegada de un nuevo contingente a este punto.

También las concentraciones se ven mermadas en la cantidad de maestros que participan tras más de dos semanas de protesta y la negativa de las autoridades.

No es suficiente la propuesta del gobierno: CNTE

Afirmó que la propuesta de las autoridades no soluciona el problema de fondo con las Afores y consideran que es insuficiente a su parecer.

Araceli Pérez dijo que una forma de solucionar este conflicto sería a través de una solución paulatina, que los recursos de las personas en cuentas individuales pasen a un “sistema solidario de pensiones”; sin embargo, piden que lo firmen las autoridades.

“Que todos los trabajadores que se encuentran en cuentas individuales pasen de manera paulatina a un sistema solidario de pensiones. No hubo respuesta. La respuesta es crear la aseguradora pública, fortalecer la pensión ISSSTE y que por nosotros sí ha sido valorado y no es suficiente, y eso de fondo mantiene las Afores y, por lo tanto, no soluciona la problemática”, afirmó.

A la fecha, las autoridades mantienen una postura negativa sobre las implicaciones de la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Afirman que no hay recursos para cumplir con la promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Supuestamente, en caso de responder a su llamado, esto significaría un valor equivalente a 20 puntos del PIB, por ello consideran que es inviable esta ruta.

A la par, Sheinbaum Pardo se niega a recibir a una comisión de la CNTE, insiste en que los secretarios federales son sus representantes y mantienen el diálogo con el magisterio.