Plantón de la CNTE ‘va pa’ largo’: Gobierno federal no cumple con sus demandas, advierten

Las movilizaciones de la CNTE continuarán luego de que el magisterio no llegara a un acuerdo con el gobierno federal.

La protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuará luego de que la mesa de diálogo sostenida el miércoles 17 de junio con funcionarios del gobierno federal concluyera sin nuevos acuerdos. Los dirigentes del magisterio señalaron que las propuestas presentadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no responden a sus principales demandas, por lo que mantendrán las movilizaciones.

“La represión y la intimidación son prácticas que este gobierno está repitiendo”, afirmó a medios Elvira Veleces Morles, la dirigente, quien además denunció presuntas amenazas en contra de integrantes del movimiento magisterial.

En el día 17 de protestas, representantes de la CNTE sostuvieron una reunión de varias horas con los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Al término del encuentro, los maestros informaron que el gobierno únicamente reiteró las propuestas que ya había puesto sobre la mesa: la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la creación de una aseguradora pública para el pago de pensiones.

Gobierno reitera disposición al diálogo

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el Gobierno federal mantiene abierta la vía del diálogo y recordó que en las últimas semanas se han realizado cinco reuniones directas con la CNTE, además de más de 50 mesas de trabajo durante el último año con autoridades educativas, gobiernos estatales y representantes sindicales.

El funcionario sostuvo que varias de las demandas del magisterio ya han sido atendidas y otras permanecen en análisis. Sin embargo, reiteró que la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 no es viable debido al impacto financiero que tendría sobre las finanzas públicas y el presupuesto destinado a programas sociales, salud, educación e infraestructura.

Las propuestas del Gobierno

La administración federal mantiene dos planteamientos principales para atender las demandas de la CNTE.

La primera consiste en iniciar el proceso para desaparecer la USICAMM mediante una reforma construida con la participación del magisterio. Para ello se contempla una mesa plural, un diagnóstico del sistema educativo, la elaboración de una iniciativa y una consulta nacional entre maestras y maestros.

La segunda propuesta corresponde al ISSSTE y plantea crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones, que trabajaría junto con PENSIONISSSTE para evitar que los trabajadores del Estado dependan de instituciones financieras privadas para administrar sus ahorros.

El director del ISSSTE, Martí Batres, explicó que esta medida busca atender parte de las demandas del magisterio, aunque reconoció que eliminar por completo la reforma de 2007 implicaría un costo equivalente a cerca de 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

CNTE insiste en reforma al sistema de pensiones

Los dirigentes de la Coordinadora señalaron que durante la reunión insistieron en la necesidad de que el Gobierno firme un compromiso para trasladar de forma gradual a los trabajadores que actualmente cotizan bajo cuentas individuales hacia un sistema solidario de pensiones.

No obstante, aseguraron que no recibieron una respuesta favorable, por lo que acordaron mantener las movilizaciones.

Como parte de los acuerdos alcanzados, la Secretaría de Gobernación instalará una mesa de justicia para dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos de represión durante las protestas, incluidos los casos de maestros que resultaron lesionados en las movilizaciones recientes.