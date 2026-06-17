Sheinbaum analiza sanción contra prima de AMLO por insulto a Trump: ‘No representa al Gobierno’

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la conferencia de prensa Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 17 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las más de 25 multas que acumula el Banco del Bienestar.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó al banco, que dispersa los programas sociales, por problemas operativos y regulación.

El reporte de multas y sanciones que se publican desde el 2014 en la página de la autoridad reguladora y supervisora entre enero de 2025 y el 15 de junio de 2026, mostró las multas contra el Banco del Bienestar.

Sheinbaum se deslinda de insultos de prima de AMLO a Trump: ‘No representa la opinión del Gobierno’

La presidenta Sheinbaum se deslindó de los insultos que Manuela Obrador, prima de AMLO, lanzó contra Donald Trump al llamarlo “tipo asqueroso”.

“No representa el sentir del Gobierno de México, más allá de la opinión personal, debe ser responsable de lo que menciona y hay que ser respetuosos con el presidente de Estados Unidos”, resaltó la mandataria quien destacó que no está de acuerdo con dichas críticas.

¿Cuáles son las comunidades rurales que tendrán electricidad en 2026?

Emilia Calleja, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció cuáles son las comunidades rurales que ya tendrán electricidad este 2026.

Algunas son zonas que coinciden con los planes de justicia y son:

Plan de justicia al pueblo Seri: 1 obra y se destinarán 1.2 millones de pesos.

Plan Villa Juárez: Se realizarán 3 obras y destinarán 2.8 millones de pesos.

Se realizarán 3 obras y destinarán 2.8 millones de pesos. Plan de Justicia San Quintín: Serán 30 obras y 86 millones de pesos.

Plan Michoacán: Serán 765 obras y 304 millones de pesos.

Serán 765 obras y 304 millones de pesos. Plan de justicia Sierra Tarahumara: 918 obras y 670 millones de pesos.

Pueblos originarios: Mil 520 obras, 670 millones de pesos.

México tiene una cobertura eléctrica nacional de 99.8 por ciento y se busca alcanzar el 99.9 por ciento en 2028.

Actualmente, 50 millones de usuarios tienen energía eléctrica. El promedio mundial de cobertura eléctrica es de 92 por ciento.

Claudia Sheinbaum: Lo último de su conferencia ‘mañanera’ del martes 16 de junio