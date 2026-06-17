Sheinbaum analiza sanción contra prima de AMLO por insulto a Trump: ‘No representa al Gobierno’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 17 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las más de 25 multas que acumula el Banco del Bienestar.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó al banco, que dispersa los programas sociales, por problemas operativos y regulación.
El reporte de multas y sanciones que se publican desde el 2014 en la página de la autoridad reguladora y supervisora entre enero de 2025 y el 15 de junio de 2026, mostró las multas contra el Banco del Bienestar.
Sheinbaum se deslinda de insultos de prima de AMLO a Trump: ‘No representa la opinión del Gobierno’
La presidenta Sheinbaum se deslindó de los insultos que Manuela Obrador, prima de AMLO, lanzó contra Donald Trump al llamarlo “tipo asqueroso”.
“No representa el sentir del Gobierno de México, más allá de la opinión personal, debe ser responsable de lo que menciona y hay que ser respetuosos con el presidente de Estados Unidos”, resaltó la mandataria quien destacó que no está de acuerdo con dichas críticas.
¿Cuáles son las comunidades rurales que tendrán electricidad en 2026?
Emilia Calleja, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció cuáles son las comunidades rurales que ya tendrán electricidad este 2026.
Algunas son zonas que coinciden con los planes de justicia y son:
- Plan de justicia al pueblo Seri: 1 obra y se destinarán 1.2 millones de pesos.
- Plan Villa Juárez: Se realizarán 3 obras y destinarán 2.8 millones de pesos.
- Plan de Justicia San Quintín: Serán 30 obras y 86 millones de pesos.
- Plan Michoacán: Serán 765 obras y 304 millones de pesos.
- Plan de justicia Sierra Tarahumara: 918 obras y 670 millones de pesos.
- Pueblos originarios: Mil 520 obras, 670 millones de pesos.
México tiene una cobertura eléctrica nacional de 99.8 por ciento y se busca alcanzar el 99.9 por ciento en 2028.
Actualmente, 50 millones de usuarios tienen energía eléctrica. El promedio mundial de cobertura eléctrica es de 92 por ciento.
Claudia Sheinbaum: Lo último de su conferencia ‘mañanera’ del martes 16 de junio
- La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que Estados Unidos podría iniciar un proceso judicial contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en caso de que las autoridades mexicanas rechacen la solicitud de aprehensión con fines de extradición.
- Dijo que “es probable que sí” se reúna con el rey de España, Felipe VI, cuando asista a México por el partido España vs. Uruguay, programado para el próximo 26 de junio en Guadalajara.
- Afirmó que la reducción de homicidios dolosos en un 46 por ciento es “gracias a la estrategia” de seguridad.
- El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, afirmó que pudo haber un malentendido sobre la designación de Gerardo Mérida como secretario de Seguridad de Sinaloa, ya que los gobiernos estatales son autónomos y la Secretaría de la Defensa Nacional únicamente emite una opinión sobre la trayectoria militar de los perfiles propuestos.
- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Chapitos mantenían una alianza. Sin embargo, afirmó que, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, dicho pacto se terminó.
- Presentó los casos más emblemáticos del Gabinete de Seguridad en la lucha contra el crimen organizado, registrados desde 2024 a la fecha.
- Además, se refirió a la publicación del Wall Street Journal que señaló que el hijastro de ‘El Mencho’, Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03’, asumió el control del cártel. “Es uno de los líderes más fuertes que tiene el grupo delictivo”, dijo.