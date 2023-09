¿Quién es Manuela Obrador, la prima de AMLO que ‘sonaba’ para la gubernatura de Chiapas?

Manuela Obrador Narváez parecía ser una de las posibles aspirantes a la gubernatura de Chiapas en las próximas elecciones del 2024. Sin embargo, su primo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó su oposición a que compita por la candidatura de Morena, ya que no desea que se repitan vicios de sexenios pasados.

“Sí tengo opinión, de que no debe de participar, o sea así... yo no quiero que se establezca o se reestablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia no, sino no avanzamos”, señaló en su conferencia matutina de este viernes.

Indicó que en su momento, no habló directamente con su prima sobre su candidatura sino que le hizo llegar un mensaje a través del director general del IMSS, Zoé Robledo, de quien es cercana.

“No hablé con ella directamente, pero cuando Zoé decide no participar, son amigos con Zoé y al día siguiente o a los dos días aparece que ella podía buscar ser candidata al gobierno de Chiapas, entonces con Zoé hablé y respetuosamente le mandé decir que eso no y ella después aclaró; sin embargo, no quiero que quede la ambigüedad, la duda, ya ven cuántos mal querientes tenemos, cada vez se tiene que ser claro, más tajante por eso ofrezco disculpas, porque si matizo si se habla entre líneas no se entiende”, agregó.

Y es que a solo unos días de que el titular del IMSS comunicara su decisión de permanecer al frente de la dependencia, Manuelita Obrador, como la llama el presidente, comenzó a aparecer en espectaculares y promocionales en Tuxtla Gutiérrez abrazada del mandatario, lo que la puso en la mira rumbo a las elecciones de 2024.

Cabe recordar que Chiapas es uno de los cinco estados que Morena deberá defender el próximo año, al igual que la Ciudad de México, Puebla, Tabasco y Veracruz, por lo que ya desde ahora se perfilan algunos nombres de los potenciales candidatos, entre ellos el de la legisladora morenista.

¿Quién es Manuela Obrador Narváez?

Con 52 años de edad y una licenciatura en Economía, Manuela del Carmen Obrador Narváez actualmente es diputada federal por el distrito electoral número 1, con sede en Palenque, (de donde es originaria) desde el año 2018.

Señalada por otros medios como la fundadora de Morena en Chiapas, en 2015, fue candidata a legisladora por primera vez gracias al apoyo del presidente López Obrador.

En 2020, ya como diputada federal, impulsó la construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, UPIIP, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Campus Palenque, donde estuvo acompañada de Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, y del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena.

Un año después, en 2021, fue reelecta como diputada a pesar de que su candidatura fue impugnada por una mujer indígena chol, quien le reclamó que su curul le pertenece a la representación indígena y a los pueblos originarios, mientras que ella es de ascendencia española.

En sus redes, la legisladora suele compartir los recorridos que realiza en el distrito 1 de Palenque, Chiapas, además de promover los programas sociales de la Cuarta Transformación, como es el caso de la iniciativa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar.

En algunas publicaciones donde la etiquetan se observa a la diputada en eventos oficiales acompañada de Zoé Robledo y el presidente de Morena, Mario Delgado. Mientras que en su cuenta de Facebook tiene fotografías junto al presidente López Obrador y otros simpatizantes del partido guinda.