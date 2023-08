Adiós, ‘corcholata’: Zoé Robledo no buscará gubernatura de Chiapas; se queda en el IMSS, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Zoé Robledo no buscará la candidatura de Morena para la gubernatura de Chiapas y que se quedará como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el final del sexenio.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano celebró la decisión del exsecretario de Gobernación ya que, afirmó, sustituirlo sería una tarea complicada.

“Zoé Robledo es muy querido en Chiapas y tiene posibilidad, pero me dio un gusto enorme y yo se lo reconozco porque me buscó el jueves (17 de agosto) y me dijo que él no quiere abandonar el proyecto del Seguro y quiere terminar el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar”, reveló AMLO en Palacio Nacional.

“Le di un abrazo porque uno tiene que saber en dónde es más útil en un proceso de transformación; no se lucha por cargos, se lucha por principios e ideales, por encargos. Me dio mucho gusto, es un gran servidor público”, reconoció.

En junio de 2023, Zoé Robledo dijo que buscaría la candidatura de Morena para la gubernatura de Chiapas. “Ayer, hoy y siempre mi rumbo es el porvenir, mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas”, dijo en ese momento.

Sin embargo, dos meses después, decidió bajarse de la contienda.

Zoé Robledo Aburto es hijo de Eduardo Robledo Rincón, político mexicano miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien durante un par de meses fue gobernador de Chiapas.

AMLO se despide: Dice que en 15 días entregará el ‘bastón de mando’ de la 4T

En este contexto, López Obrador dijo que en 15 días se dará a conocer a quién le entregará el ‘bastón de mando’ para coordinar su movimiento de ‘transformación’.

“En unos días más entregó el bastón de mando. Me quedó hasta septiembre del año próximo para concluir mi mandato como presidente, pero como nosotros iniciamos un movimiento de transformación y yo he estado de dirigente, ya en 15 días termino y entrego el bastón”, se despidió.