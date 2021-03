Acusan a prima de López Obrador de 'usurpar' candidatura indígena en Chiapas

Indígenas acusan la imposición de Manuela Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, como candidata por Morena a la diputación federal por el distrito de Palenque.

Dicha demarcación corresponde a una mujer de los pueblos originarios, señalaron.

En las elecciones de 2018 fue impuesta como candidata, y actualmente ocupa una curul en la 64 legislatura de la Cámara de Diputados. Ahora busca la reelección en este distrito de población de las etnias chol y tseltal a las que no pertenece, acusó Crescencia Diaz Vázquez, una maestra indígena que aspiraba a la candidatura.

De acuerdo con el código electoral, para garantizar la representación de los pueblos originarios en las cámaras del Congreso de la Unión, en los distritos con una mayoría de población indígena, quienes sean candidatos deben pertenecer a los pueblos originarios de la región.

El distrito de Palenque abarca los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón, Catazajá, La Libertad y Salto de Agua, y tiene 74.19 por ciento de población indígena.

Manuela Obrador Narvárez es de origen tabasqueño, y si bien está radicada en Palenque, no pertenece a ningún pueblo originario de esta circunscripción.

En las elecciones de 2018 su elección fue impugnada sin que prosperara el litigio.

"Acá lo que hay es el abuso del poder por parte de Manuela por ser la prima del presidente. Aquí a la prima del presidente no se le niega nada. De ahí, la presencia entre los pueblos y comunidades no la tiene. Si se hubiera llevado la encuesta, ella no hubiera quedado como candidata", explicó.

Crescencia Díaz, socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, anunció que impugnará ante los tribunales electorales la candidatura.