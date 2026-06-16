México espera pruebas de EU contra Rocha Moya: ‘No hay plazo porque no es un juicio’, dice Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum abordó el tema de las acusaciones de EU contra Rubén Rocha Moya en su conferencia mañanera de este 16 de junio.

A mes y medio de la acusación de EU contra Rubén Rocha Moya y 9 personas más de presuntos vínculos con narcotráfico, el Gobierno de México espera que el Departamento de Justicia de Estado Unidos envíe las pruebas de sus afirmaciones.

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, no hay un plazo para que el Departamento de Justicia entregué las pruebas que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“No hay plazo (para recibir las pruebas). Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este martes 16 de junio.

Desde el 29 de abril pasado, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra Rocha Moya, quien pidió licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa. En el documento también aparecen otros nueve funcionarios de Sinaloa por presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EU a cambio de apoyo político y sobornos”.

Entre los implicados por Estados Unidos están Enrique Inzunza, senador de Morena, Gerardo Mérida Sánchez, quien ya tuvo dos audiencias en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y otros exintegrantes de la policía estatal sinaloense.

Tras la difusión de la acusación, autoridades de Estados Unidos pidieron la detención urgente con fines de extradición de los acusados; sin embargo, el Gobierno de México se negó y argumentó “falta de pruebas”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las pruebas de EU contra Rocha Moya?

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum explicó que la solicitud recibida por México corresponde a una petición de “detención urgente con fines de extradición” y no a un juicio formal de extradición.

Insistió en que la solicitud fue presentada por una oficina específica del Departamento de Justicia de EU y no por el Gobierno de Estados Unidos.

“Lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque esto es muy relevante, (...) pide la detención urgente con fines de extradición. Eso es muy importante porque hay otra cosa que es el juicio de extradición”, indicó.

Sheinbaum insistió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisó la documentación recibida y concluyó que no existían elementos suficientes para proceder con la solicitud, por lo que consultó a la Fiscalía General de la República (FGR).

“¿Qué es lo que hace Relaciones Exteriores? Primero revise el documento, dice, ‘No hay pruebas suficientes.’ Le pregunta a la Fiscalía para que revise si en efecto hay pruebas o no hay pruebas suficientes. La Fiscalía le dice a Relaciones Exteriores, ‘No hay pruebas suficientes’”, sostuvo.

FGR sí investiga los señalamientos de EU contra Rocha Moya

Sheinbaum agregó que la FGR abrió sus propias carpetas de investigación a Rocha Moya y el resto de funcionario, además de que continúa con las indagatorias. A finales de mayo, Rubén Rocha Moya compareció ante la FGR por las acusaciones en su contra.

“Si EU no entrega las pruebas puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía y Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente dentro del juicio, el juicio de extradición”, afirmó.

Ante la posibilidad de que México niegue la petición por falta de evidencias, Sheinbaum respondió: “Si no hay pruebas, el gobierno dice, ‘No’, Estados Unidos puede iniciar un juicio si es que así lo considera pertinente”.

La presidenta añadió que la exigencia de pruebas forma parte de los mecanismos habituales de cooperación judicial entre ambos países y recordó que en ocasiones anteriores autoridades estadounidenses también han solicitado evidencias adicionales cuando México ha pedido detenciones urgentes con fines de extradición.

Con información de EFE.