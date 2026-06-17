CNTE ‘acecha’ el Estadio Ciudad de México por partido Colombia vs. Uzbekistán: ¿Qué calles bloqueará HOY?

CNTE 'acecha' el Estadio Ciudad de México: prevén bloqueos antes del Colombia vs. Uzbekistán. (Cuartoscuro)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vuelve a amenazar con llegar al Estadio Ciudad de México este miércoles 17 de junio.

En medio de los preparativos para el partido entre Colombia y Uzbekistán, se prevé que los maestros se manifiesten en las inmediaciones del también conocido como Coloso de Santa Úrsula.

El magisterio se concentrará sobre Calzada Acoxpa y avenida Acoxpa, en la alcaldía Tlalpan, de acuerdo con la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

Además, las autoridades capitalinas contemplan la posibilidad de que los maestros se desplieguen en la plaza comercial Paseo Acoxpa.

Ambas movilizaciones podrían iniciar desde las 10:00 horas. Las autoridades tampoco descartan el regreso de los manifestantes a su plantón en el Zócalo antes del arranque del partido entre Colombia y Uzbekistán.

Asimismo, existe la posibilidad de que los maestros se movilicen hacia la Torre del Caballito para bloquear la circulación, como ocurrió en días recientes durante sus protestas.

En su intento anterior por llegar al Estadio Ciudad de México, durante la inauguración del Mundial 2026, las autoridades desplegaron un amplio operativo policiaco para impedir que superaran el perímetro de seguridad de la última milla.

¿Cuál es el pliego petitorio de los maestros de la CNTE?

Las demandas del magisterio se mantienen sin cambios y contemplan una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la mandataria descartó en reiteradas ocasiones un encuentro con los dirigentes de la CNTE. En su lugar, designó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para atender las negociaciones.

Además, los maestros exigen:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Mejores condiciones laborales.

Fin de los descuentos salariales a los trabajadores que participaron en las movilizaciones.

Algunas versiones señalan que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación evalúa trasladar el plantón que mantiene en el Centro Histórico hacia Paseo de la Reforma.

La medida busca presionar para lograr una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, una petición que la mandataria mantiene sin cambios.

¿A qué hora es el partido Colombia vs. Uzbekistán?

El Estadio Ciudad de México recibirá este miércoles a las selecciones de Colombia y Uzbekistán. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas.

El debut de ambas selecciones en el Mundial 2026 será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX.