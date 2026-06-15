Maestros de la CNTE mandan mensaje a Sheinbaum: Piden que cancele diálogo formalmente, no en la ‘mañanera’

Dirigentes de la CNTE aseguraron que es un error de parte del Gobierno la suspensión del diñalogo.

Los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) aseguraron que es un “grave error” que el Gobierno cierre el diálogo con ellos, y si lo hacen, prefieren que lo digan en la cara y no a través de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sus comentarios vienen luego de que Sheinbaum negara una próxima reunión entre Gobernación y la CNTE en los próximos días, y que cualquier avance será anunciado por el Gobierno o por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con ello, los maestros de la CNTE pidieron que la presidenta Sheinbaum formalice que no habrá diálogo, para que así lo tome el magisterio a nivel nacional, lo que implicaría “un antes y un después” que permitirá a los trabajadores de la educación organizarse y realizar manifestaciones en CDMX con “más coraje”.

“No lo digan allá afuera, que lo digan de frente. Nosotros no tenemos ningún detalle de que se dé una reunión solo para decirnos eso, pero de frente y formal como debe ser, así tal cual y con todo respeto”, dijo uno de los dirigentes de la CNTE.

‘El paro sigue’, amenaza la CNTE

El plantón de la CNTE se extenderá mientras el Gobierno no resuelva sus demandas, así lo anunciaron los maestros este lunes 15 de junio en la Ciudad de México.

Sin embargo, reiteraron su voluntad política para el diálogo, con el objetivo de que el Gobierno se siente a trabajar con el magisterio y den respuesta a las demandas, incluida la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

También criticaron la represión de las autoridades con el plantón de maestros de la CNTE, así como un presunto hostigamiento a la manifestación de los maestros.

La presidenta Claudia Sheinbuam agregó en su conferencia matutina que la cantidad de maestros de la CNTE en el plantón “disminuyó bastante”, además de que ya dieron sus propuestas, entre ellas una mesa técnica permanente.

Sin embargo, Sheinbaum insistió en que ya escucharon a los maestros, por lo que cerró la puerta, por el momento, a continuar el diálogo formal.

Con información de Quadratín.