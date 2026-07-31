No era una refinería clandestina: Aseguran centro de almacenamiento ilegal de combustible en Veracruz

La FGR busca determinar el origen del combustible localizado en el inmueble de Coatepec. (X: @Ar1zZ17)

El Gobierno de México informó este jueves de la incautación de un centro de almacenamiento ilegal de hidrocarburos en el municipio de Coatepec, Veracruz, como parte de las acciones contra el mercado ilícito de combustibles, uno de los principales negocios del crimen organizado en el país.

El Gabinete de Seguridad precisó que, contrario a la información difundida por medios de comunicación sobre una supuesta “refinería clandestina”, el inmueble corresponde a un centro de almacenamiento de hidrocarburos.

El predio, aseguró la dependencia en un comunicado, permanece bajo resguardo de la Guardia Nacional, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) realiza las diligencias ministeriales e investigaciones para determinar la posible comisión de delitos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, el volumen de combustible asegurado ni el origen de los hidrocarburos almacenados en el inmueble.

El aseguramiento ocurre en medio de la estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el robo y comercialización ilegal de combustibles, conocido en México como “huachicol”, un delito que genera pérdidas millonarias para Petróleos Mexicanos (Pemex) y representa una importante fuente de ingresos para grupos delictivos.

Aumentan incautaciones de huachicol

En los últimos años, las autoridades federales han intensificado los operativos contra esta actividad ilícita mediante el aseguramiento de tomas clandestinas en ductos, centros de almacenamiento, autotanques y predios utilizados para resguardar combustibles de procedencia ilegal, principalmente en estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guanajuato y el Estado de México.

El combate al tráfico ilegal de hidrocarburos se mantiene como una de las prioridades de la estrategia de seguridad federal debido al impacto económico que provoca en Pemex y a los riesgos para la población derivados de las tomas clandestinas y del manejo irregular de combustibles.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, el robo de combustible (huachicol) en México registró un repunte con tres mil 836 tomas clandestinas detectadas en los ductos de Pemex, lo que equivale en promedio a una perforación ilegal cada 51 minutos.