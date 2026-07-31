‘Tony Montana, hermano del ‘Mencho’ se declarará culpable en EU este viernes: ¿Que sabemos de la audiencia?

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declarará culpable este viernes ante una Corte federal de Estados Unidos como parte de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía para evitar ir a juicio.

De acuerdo con documentos del Tribunal Federal para el Distrito de Columbia, la audiencia que inicialmente estaba prevista como una sesión de seguimiento fue modificada a una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad, la cual se llevará a cabo este 31 de julio a las 9:30 horas, bajo la conducción de la jueza Beryl A. Howell.

El acuerdo fue alcanzado tras más de un año de negociaciones entre la defensa de Oseguera Cervantes y la Fiscalía estadounidense. En una solicitud conjunta presentada ante la Corte, ambas partes informaron que habían logrado un convenio de culpabilidad y solicitaron tiempo adicional para concluir la documentación correspondiente antes de formalizar el cambio de declaración.

Con esta decisión, “Tony Montana” evitará enfrentar un juicio por los cargos que pesan en su contra y podría librar una condena de cadena perpetua o el envío a la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

El hermano de Antonio Oseguera era el líder de Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes. 'El Mencho' fue abatido por autoridades federales en Tapalpa el domingo 22 de febrero. (Fernando Carranza García)

¿De qué delitos se le acusa a Antonio Oseguera Cervantes?

Antonio Oseguera fue acusado por autoridades estadounidenses en septiembre de 2022 por los delitos de conspiración para traficar cocaína y metanfetamina, así como por posesión de armas de fuego.

Las autoridades de México lo detuvieron en diciembre de 2022 durante un operativo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde era identificado como uno de los principales operadores financieros del CJNG. Investigaciones oficiales lo señalan como presunto responsable de actividades de lavado de dinero, intermediación para la compra de armamento y coordinación de la producción de drogas sintéticas para la organización criminal.

Tras permanecer casi tres años combatiendo su extradición, Oseguera Cervantes fue entregado al Gobierno de Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto con otros 29 presuntos integrantes del crimen organizado, entre ellos el narcotraficante Rafael Caro Quintero, para enfrentar distintos procesos penales relacionados con narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y uso ilegal de armas.

Antonio Oseguera Cervantes busca reducir su condena

El cambio de declaración forma parte de una estrategia jurídica para obtener una sentencia menor a la que podría recibir si fuera declarado culpable tras un juicio.

De acuerdo con la legislación estadounidense, los delitos que enfrenta podrían derivar en una condena de prisión de por vida. Sin embargo, al aceptar su responsabilidad mediante un acuerdo con la Fiscalía, la defensa busca reducir la pena que eventualmente impondrá la Corte.