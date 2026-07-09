EU vs. Caro Quintero: Defensa se opone a jurado anónimo; ‘creará percepción de culpabilidad’

Caro Quintero sería juzgado por un jurado anónimo en su juicio en Estados Unidos.

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos solicitara que el posible juicio contra Rafael Caro Quintero tuviera un jurado anónimo y parcialmente aislado, la defensa del narcotraficante se opuso.

Los reportes indican que, a través de una carta, la defensa de Caro Quintero argumentó que el jurado anónimo solo enrarecería el caso, además de que creará de manera anticipada una percepción de culpabilidad.

Así lo dio a conocer el periodista Arturo Ángel, que reveló que el equipo de abogados, encabezado por Mark de Marco, considera que esta solicitud afectaría el principio de presunción de inocencia de su cliente.

El juicio contra Caro Quintero, detenido en el sexenio de AMLO, estaría previsto para comenzar en marzo de 2027.

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A mitad de junio pasado comenzaron las pláticas entre la defensa de Caro Quintero y los fiscales estadounidenses, a fin de definir detalles sobre el juicio.

Entre las posibilidades aún se explora que el narcotraficante extraditado a Estados Unidos obtenga un acuerdo de culpabilidad para así evitar el juicio en el que posiblemente será acusado por narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena.

Tras la tercera audiencia de su caso en Brooklyn, Nueva York, los fiscales estadounidenses propusieron que el jurado fuera anónimo y parcialmente aislado.

Con ello, la información del jurado sería brindada únicamente a las autoridades, además de que los miembros sean trasladados ida y vuelta de sus casas al juzgado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, y que permanezcan aislados del público cada que estén en el tribunal.

El objetivo es proteger la integridad del juicio, así como evitar el acoso o intimidación hacia los miembros del jurado, ya que el caso implica cargos “de una gravedad excepcional”.

Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, tendría uno de los juicios más polémicos relacionados con el narcotráfico, ya que se espera que sea señalado de dirigir una empresa criminal, además de otros cargos relacionados con la distribución ilegal de narcóticos y el uso ilegal de armas para promover el narcotráfico.

Sin embargo, uno de los casos por los que Estados Unidos finalmente obtendría justicia sería por el secuestro, tortura y asesinato de ‘Kiki’ Camarena, hecho ocurrido en 1985.

Con información de EFE y Arturo Ángel.