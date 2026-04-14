Fracasa Javier Vásquez, el ex pistolero de Caro Quintero que se autorrepresentó en EU por falta de recursos

En la imagen, Rafael Caro Quintero, quien es acusado del asesinato de Kiki Camarena (Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

La historia judicial de Javier Vásquez Velasco regresa 34 años después tras una nueva negativa de la justicia estadounidense.

Vasquéz, ex pistolero de Rafael Caro Quintero, buscó recientemente revertir su condena con un argumento inusual: el contenido de una serie documental.

De acuerdo con el semanario Ríodoce, Vásquez Velasco intentó demostrar que no participó en el asesinato de dos turistas estadounidenses en Guadalajara ni en el caso del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

Su estrategia de defensa se apoyó en entrevistas y testimonios difundidos en la serie El Último Narco, donde se cuestiona la versión oficial del caso.

Tras más de tres décadas en prisión, el acusado se autorrepresentó ante tribunales por falta de recursos.

Presentó una apelación con base en pruebas que calificó como nuevas. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito rechazó la solicitud.

El fallo dejó sin efecto una de sus últimas vías legales. El documento judicial concluyó con la frase “Authorization DENIED”, lo que mantiene vigente la doble cadena perpetua dictada en su contra.

Javier Vásquez Velasco condenado por el caso Camarena

El nombre de Javier Vásquez Velasco aparece ligado a uno de los expedientes más controvertidos en la historia del narcotráfico: el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Según Ríodoce, también fue acusado por la muerte de los turistas estadounidenses Albert Radelat y John Clay Walker, quienes habrían sido confundidos con agentes encubiertos.

El caso derivó en múltiples procesos judiciales en Estados Unidos contra operadores del narcotráfico mexicano. Entre los implicados se encuentran figuras como Juan Ramón Matta Ballesteros y Rubén Zuno Arce.

Javier Vasquéz presenta una serie como prueba

La defensa de Vásquez Velasco utilizó el contenido del documental El Último Narco, basado en investigaciones del ex agente de la DEA Héctor Berrellez.

En esa producción se plantea que el asesinato de Camarena no fue una represalia del narcotráfico, sino parte de una operación encubierta vinculada a la CIA.

El acusado argumentó que estas pruebas, de haber sido presentadas en su juicio en 1990, habrían cambiado el resultado. También señaló inconsistencias en testimonios clave y la supuesta retractación de testigos.

El propio Vásquez sostuvo que algunos informantes declararon bajo presión. Sin embargo, el tribunal consideró que estos elementos no cumplen el estándar legal requerido.

¿Por qué la Corte rechazó la apelación del ex pistolero de Caro Quintero?

El magistrado Danny J. Boggs determinó que las nuevas pruebas no demuestran de forma clara que ningún jurado razonable hubiera emitido un fallo distinto.

De acuerdo con la resolución citada por Ríodoce, los testimonios del documental no tienen el mismo peso que los presentados bajo juramento durante el juicio original.

El juez señaló que la acusación estuvo respaldada por otros testigos que no fueron refutados por las nuevas evidencias. Por ello, concluyó que la apelación no cumple con los requisitos legales.

“Kiki” Camarena, una cuenta pendiente

El caso Camarena ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos entre México y Estados Unidos.

Uno de los episodios más relevantes fue la entrega de Rafael Caro Quintero quien podría estar negociando con las autoridades estadounidenses para evitar un juicio como Joaquín “El Chapo” Guzmán.