‘Tendría que cooperar y aportar muy buena información’: Las negociaciones en puerta de Caro Quintero y EU

Caro Quintero apareció en una audiencia en EU de 10 minutos, donde se detalló que su defensa y la fiscalía de Estados Unidos están en conversaciones.

Las conversaciones para definir el futuro judicial de Rafael Caro Quintero ya comenzaron.

El narcotraficante mexicano y la fiscalía de Estados Unidos mantienen negociaciones para explorar un acuerdo de culpabilidad que permita evitar el juicio en su contra por cargos de narcotráfico y por el homicidio del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

Este miércoles 17 de junio, durante la tercera audiencia de revisión del proceso celebrada en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, la posibilidad de alcanzar un pacto ocupó parte central de la sesión.

Caro Quintero y Fiscales de EU están en conversaciones

Aunque las partes confirmaron que las negociaciones están en marcha, también aclararon que, hasta el momento, no existe un acuerdo.

El fiscal en jefe, Francisco Navarro, informó al juez Frederick Block que ambas partes se encuentran “en medio de discusiones sobre un posible acuerdo de culpabilidad”, pero precisó que la fiscalía no ha realizado ningún ofrecimiento ni existe un trato cerrado. Añadió que las conversaciones podrían extenderse durante todo el verano.

La defensa de Caro Quintero, integrada por los abogados Mark de Marco y Elizabeth Macedonio, confirmó que las pláticas continúan y solicitó, de común acuerdo con la fiscalía, más tiempo para explorar una posible salida alterna, mientras siguen los preparativos para un eventual juicio.

Para concretar un acuerdo con las autoridades estadounidenses, Caro Quintero tendría que declararse culpable de los cargos que enfrenta

Caro Quintero pide un jurado sea anónimo en caso de llegar a un juicio

Durante la audiencia, los fiscales también reiteraron su petición para que las identidades de los ciudadanos que integren el jurado permanezcan bajo anonimato para todas las partes y que sus traslados a la Corte cuenten con medidas de resguardo.

El juez Frederick Block consideró prematura la solicitud relacionada con el jurado, aunque autorizó que la defensa responda a las mociones presentadas y fijó el próximo 1 de octubre como fecha para la siguiente audiencia de revisión del proceso.

De no concretarse un acuerdo, el inicio del juicio está previsto tentativamente para marzo de 2027. Desde febrero de 2025, cuando fue expulsado de México, Rafael Caro Quintero permanece en prisión preventiva en la cárcel Metropolitana de Brooklyn.