Colectivos trans piden ser escucados: Protestas llegan hasta el Metro de la CDMX

Las organizaciones participantes exigen la creación de una mesa de diálogo con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Colectivos de personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales realizaron este jueves una serie de protestas en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir la instalación de una mesa de trabajo con autoridades federales y avanzar en la discusión de la Ley Integral Trans.

La movilización comenzó en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde integrantes del Colectivo Trans Lleca y otras organizaciones mantienen un plantón desde el pasado 18 de junio. Las agrupaciones denunciaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, incumplió una reunión previamente pactada para atender sus demandas.

Durante la protesta, algunas manifestantes colocaron bolsas de basura y prendieron fuego a prendas de vestir y a una de las puertas de acceso vehicular de la dependencia federal, ubicada en la colonia Juárez. También se reportaron daños en cámaras de seguridad perimetral sobre la calle Abraham González.

Elementos de Protección Federal y de la Guardia Nacional utilizaron extintores y chorros de agua para sofocar las llamas y dispersar a las personas concentradas en el lugar.

La Red Rompe el Miedo denunció que las acciones de las fuerzas de seguridad afectaron a periodistas que realizaban la cobertura de la manifestación, debido a que el agua alcanzó a reporteros y equipos de grabación. La organización informó que documenta posibles daños a equipos de al menos dos medios de comunicación.

Protesta se extiende a Reforma, Senado y Metro

Tras los incidentes frente a la Segob, el contingente se dirigió hacia Paseo de la Reforma, donde bloqueó distintos puntos y causó daños a semáforos en el cruce con la calle Budapest.

Más tarde, las manifestantes arribaron al Senado de la República, donde retiraron vallas metálicas, rompieron portacuadros del cerco perimetral y cerraron la circulación vehicular.

La protesta continuó sobre Eje Central y concluyó en las estaciones Bellas Artes e Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde integrantes del movimiento rompieron algunos de los candelabros instalados recientemente como parte de los trabajos de remodelación y permitieron el acceso gratuito a usuarios.

Al concluir la movilización, en las inmediaciones de la estación Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, dos luminarias de estilo victoriano resultaron dañadas; estas habían sido colocadas recientemente como parte de los trabajos de rehabilitación de la Línea 2 del Metro. (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib)

Colectivos exigen avances en la Ley Integral Trans

Las organizaciones participantes exigen la creación de una mesa de diálogo con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como avances en la discusión de la Ley Integral Trans en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con los colectivos, la iniciativa busca garantizar el acceso efectivo de las personas trans a derechos como la salud, la vivienda, la educación y el trabajo, además de atender las desigualdades históricas que enfrenta esta población.

La movilización ocurre días después de otra protesta realizada frente al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, donde activistas exigieron que el partido impulse la aprobación de dicha legislación.

Horas más tarde, los colectivos informaron que retirarían el plantón instalado frente a la Segob, luego de firmar una minuta de acuerdos con autoridades federales.