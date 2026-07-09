Respalda DIMAQ MTY a 18 hospitales en México con insumos de alta gama

En el ámbito médico, la selección de proveedores y distribuidores de insumos de alta especialidad es un factor determinante para garantizar que el paciente reciba una atención segura, oportuna y de excelencia.

Distribuidora de Materiales Quirúrgicos MTY SA de CV (DIMAQ MTY) señaló que dicha premisa ha sido el motor fundamental que ha impulsado su evolución hasta consolidarla como una de las principales empresas distribuidoras de la región.

Dieron a conocer que actualmente DIMAQ MTY respalda la actividad quirúrgica de 18 instituciones médicas y hospitalarias, tanto del sector público como privado, distribuidas estratégicamente en la zona norte de Mexico, y que la idea es seguir creciendo en otras regiones.

“Más allá de fungir como un canal de suministro, el valor de la compañía radica en su enfoque de servicio integral, el cual abarca un sólido soporte técnico postventa, esquemas de garantía reales y un apego total al cumplimiento normativo vigente. Y gracias a estas ventajas operativas, DIMAQ MTY respalda hoy en día la actividad quirúrgica de 18 instituciones médicas y hospitalarias, tanto del sector público como privado, distribuidas estratégicamente en el norte del país”, dio a conocer la empresa.

El equipo profesional de DIMAQ MTY, fundada hace 9 años en Monterrey, asumió el compromiso de abastecer a las instituciones hospitalarias más destacadas con insumos quirúrgicos, consumibles y dispositivos médicos que ostentan los más estrictos estándares de calidad, tanto nacionales como internacionales.

Para lograr soluciones médicas que sean verdaderamente efectivas, la organización ha desarrollado alianzas comerciales de largo plazo con fabricantes internacionales especializados en el desarrollo de tecnología para el quirófano.

Este portafolio global permite a DIMAQ MTY ostentar una alta especialización técnica y logística en áreas críticas de la medicina moderna.

Por ejemplo, en artroscopía comentaron que provén sistemas avanzados de visualización, anclajes y suturas de alta resistencia para medicina deportiva, mientras que en ortopedia y cirugía articular suministrar implantes y herramientas de fijación esenciales para la restitución funcional de las articulaciones.

En el caso de traumatología recalcaron que aseguran la disponibilidad de instrumental específico para la resolución de urgencias musculoesqueléticas complejas.

“En la actualidad, elegir a un aliado en el suministro quirúrgico como DIMAQ MTY representa una decisión estratégica para directivos y cirujanos. En un entorno clínico exigente, la sólida experiencia acumulada por la empresa, sumada a su estricto control de calidad y cumplimiento de regulaciones sanitarias, constituyen el factor clave que marca la diferencia en el éxito de cada procedimiento hospitalario”, reiteraron.