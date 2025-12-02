¿Qué son los lavados nasales y cómo ayudan a atacar refriados o alergías, según medicina de la India?

El lavado nasal tiene su origen en la antigua India y ha sido practicado durante siglos porque el “Jal Neti“ -como se conoce a esta práctica- es uno de los seis procedimientos de purificación mencionados dentro del yoga.

Esta práctica se realiza porque las cavidades sinusales, con el tiempo, pueden bloquearse por impurezas, lo que provoca molestias como inflamación, dolor o infecciones, explica The Art of Living Foundation (Fundación El Arte de Vivir), organización sin fines de lucro también enfocada a la medicina ayurveda.

Por esta razón, la higiene nasal es indispensable, ya que se mantienen las vías respiratorias despejadas y se puede respirar correctamente. Se trata de higiene nasal, al igual que cepillarse los dientes se trata de higiene dental.

El objetivo del Jal Neti es purificar y limpiar todo el tracto respiratorio superior, desde las fosas nasales hasta la garganta, con agua. En la actualidad, tanto en Estados Unidos y Canadá, recomiendan la irrigación nasal con solución salina para aliviar síntomas de diversas afecciones, incluyendo congestión, goteo nasal, resfriados, alergias y sinusitis.

Es un tratamiento reconocido como seguro, bien tolerado y útil para complementar las indicaciones médicas. Muchas personas encuentran que, al incorporar lavados nasales, necesitan menos medicación para controlar sus síntomas.

¿Por qué es beneficioso realizarse lavados nasales?

La Fundación El Arte de Vivir explica que la nariz regula la temperatura y la humedad del aire que respiramos. Sin embargo, algunas personas sufren sequedad nasal, costras o sangrado, mientras que otras presentan exceso de secreción o congestión permanente.

La práctica regular de “Jal Neti” ayuda a restablecer un ambiente adecuado dentro de las fosas nasales, actuando como un “hidratante natural” en casos de sequedad o como un apoyo para drenar mucosidad cuando hay congestión.

El agua tibia disuelve mucosidad, bacterias e impurezas, y gracias a la gravedad y al efecto Venturi, también facilita el drenaje de los senos paranasales.

¿Cómo hacer los lavados nasales?

La técnica para relizar lavados nasales es sencilla y se puede integrar en la rutina diaria, por ejemplo, después de cepillarse los dientes.

Llenar una olla neti con agua tibia y una pizca de sal. Inclinar la cabeza hacia un lado e insertar suavemente el pico de la olla en la fosa nasal superior. Respirar por la boca y verter lentamente el agua, permitiendo que salga por la fosa nasal inferior. Repetir el proceso del otro lado. Al terminar, expulsar el exceso de agua utilizando una técnica de respiración llamada Kapalbhati. La fundación recomienda aprender el procedimiento con la guía de un experto.

Las ollas neti son pequeñas, con un pico fino que se adapta a la fosa nasal, y pueden encontrarse fácilmente en farmacias.

Sin embargo, las personas con presión arterial alta deben tener cuidado durante esta fase. Si se siente mareado al secarse la nariz, debe hacerlo de pie. También es importante no dejar agua en las fosas nasales, ya que podría causar una infección.

¿Cuáles son los beneficios que se le atribuyen a los lavados nasales?

De acuerdo con The Art of Living Foundation, practicar “Jal Neti” de forma regular puede ayudar a: