‘Megaparo’ de transportistas: Convocan a bloquear la CDMX el día de la inauguración del Mundial 2026

La asociación de transportistas subrayó que, de no obtener respuestas concretas, los bloqueos persistirán.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) convocó a una protesta nacional el 11 de junio para exigir mayor seguridad en carreteras del país, una fecha que coincidirá con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

En unión con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), los transportistas planean realizar megabloqueos en diferentes puntos del territorio nacional y en la capital del país.

Las movilizaciones comenzarán a partir del 9 de junio, aunque en Sinaloa el FNRCM ya realizó un primer cierre en la caseta El Pisal, La Platanera, a las 09:00 horas de este miércoles 3 de junio.

La asociación de transportistas señaló que, de no responder a las demandas con respuestas concretas, los bloqueos persistirán.

Indicó que el transporte es una actividad clave para la economía nacional, ya que permite el movimiento de mercancías, tanto importaciones como exportaciones, por las principales carreteras del país.

Transportistas pertenecientes a la ANTAC durante una manifestación para exigir seguridad en las carreteras ya que denuncian se han incrementando los asaltos al transporte de carga. (Cuartoscuro)

¿Por qué protestará la ANTAC el 11 de junio?

De acuerdo con la organización, la movilización fue convocada para exigir respuestas a diversas problemáticas que golpean al sector transportista:

Mayor seguridad en las carreteras del país.

Acciones contra los delitos que afectan a operadores y transportistas.

Rechazo a modificaciones en el Reglamento de Tránsito, pues consideran que puede fomentar la extorsión.

Por su parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) afirmó que, ante la falta de acuerdos concretos con la SADER y el gobierno federal tras la reunión del 28 de mayo, los productores agrícolas y organizaciones campesinas se declararon “en alerta total”.

“Las respuestas parciales ya no bastan; exigimos soluciones de fondo para garantizar la rentabilidad del campo y la soberanía alimentaria de México”, indicó el frente.

Las demandas son las siguientes:

Exclusión inmediata y definitiva de los granos básicos del T-MEC .

. Precios de garantía reales y justos, rechazando parches provisionales.

Inyección urgente de capital y esquemas de financiamiento accesibles.

El frente fijó el 9 de junio de 2026 como fecha límite para recibir respuestas claras.

“De lo contrario, iniciaremos movilizaciones masivas”, explicaron.

Megabloqueos el 11 de junio: ¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México?

Una de las formas de llegar al Estadio Banorte, que durante el Mundial pasará a llamarse Estadio Ciudad de México, serán las rutas de RTP que partirán del Auditorio Nacional.

Punto de ascenso: Calle Auditorio.

Punto de descenso: Cetram Huipulco.

Tiempo de recorrido: 50 minutos .

. ¿Cada cuánto saldrán?: Cada 10 minutos.

Inicio de servicio: 4 horas antes del inicio del partido, es decir, a las 15:00 horas.

Transporte público cercano: Metro Auditorio (Línea 7) y Metrobús Auditorio (Línea 7).

Otra de las formas de llegar será a través del Trolebús del Estadio Olímpico Universitario.