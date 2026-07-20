¿Jugadores argentinos ignoraron a Sheinbaum en final del Mundial 2026? Esto dijo la presidenta

Donald Trump entrega la medalla de subcampeón a Lionel Messi de Argentina junto a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló lo que realmente ocurrió sobre el presunto ‘desaire’ que la Selección Argentina le hizo durante la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026, luego de la polémica en redes.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló lo que ocurrió realmente con Messi y el resto de los jugadores argentinos.

“En ningún momento hubo una falta de respeto, ellos iban concentrados en lo que habían vivido, en quedar en segundo lugar y en haber ganado”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 20 de julio.

De esta forma, la mandataria atribuyó esas reacciones a la emoción del momento entre ambos equipos.

“La Selección Argentina tenía este sentido de tristeza, Messi iba muy concentrado y los argentinos se fueron a saludar a su afición. Después vimos este momento emotivo de Messi”, agregó.

Así se enteró Sheinbaum que participaría en la premiación de la final del Mundial

Claudia Sheinbaum también contó cómo se enteró que participaría en la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026.

“Nos formaron en uno de los túneles al salir del estadio y me dijeron que iba a entregar el balón al mejor jugado y me dio mucho gusto, es un orgullo”, relató.

La mandataria entregó el Premio del Balón de Oro del Mundial a Rodri Hernández, tras liderar a España al título que le dio la victoria 1-0 a España sobre Argentina.

Sheinbaum reveló que se trató de la representación de México en un evento en el que participó como una de las tres sedes.

Sheinbaum felicita a España por su triunfo en el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum felicito a España por “conquistar merecidamente” el Mundial 2026 y a México por ser la “mejor sede” del torneo, que organizó junto con Estados Unidos y Canadá.

“Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato”, afirmó la mandataria norteamericana en sus redes sociales luego de que los ibéricos derrotaran por 1-0 a la selección de Argentina.

Luego de asistir a la final en Nueva York por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también felicitó a su país, sus ciudadanos y a su selección: “Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó”.

Sheinbaum señaló que los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— “demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”.

*Con información de EFE