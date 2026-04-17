Canadá destina 4mdd en ayuda para Cuba: ‘Son para necesidades urgentes de alimentos y medicina’

Canadá anunció que proporcionará a Cuba una ayuda de 5.5 millones de dólares canadienses.

Canadá anunció este viernes que proporcionará a Cuba una ayuda de 5.5 millones de dólares canadienses (4 millones de dólares estadounidenses) “para responder directamente a las necesidades urgentes de cubanos vulnerables” en materia de medicinas y alimentos.

El Gobierno canadiense dijo en un comunicado que la Organización Panamericana de la Salud recibirá 5 millones “para proteger la salud y el bienestar de las poblaciones vulnerables en Cuba”.

El objetivo es “mejorar la disponibilidad y el acceso a servicios sanitarios esenciales, medicinas críticas y suministros médicos”, además de fortalecer las cadenas de suministro y apoyar las instalaciones de atención sanitaria primaria y los hospitales de referencia.

La cifra restante, 500.000 dólares canadienses, será asignada al Programa Mundial de Alimentos “para proporcionar asistencia alimentaria a los cubanos y apoyar las logísticas esenciales y las necesidades de combustible para la respuesta humanitaria”.

Las autoridades canadienses añadieron que siguen vigilando la situación en Cuba para “valorar y responder a la evolución de las necesidades”.

La cifra anunciada hoy se suma a otros ocho millones de dólares canadienses de ayuda que Canadá proporcionó a finales de febrero al Programa Mundial de Alimentos y UNICEF para la compra de alimentos.

Cuba prevé apagones este viernes que afectarán a la vez hasta al 61 % del país

Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este viernes, cortes que dejarán a hasta 61 por ciento de la isla desconectada durante el momento de mayor demanda energética, según datos cotejados por EFE.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero. Las medidas han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.202 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.848 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.878 MW, informó la UNE.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estados Unidos.

En esta jornada, 10 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 por ciento del mix energético).

El otro 40 por ciento del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense.

El 20 por ciento restante se obtiene de fuentes renovables y gas, principalmente.

Cuba recibió hace a finales de marzo el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo, el primer cargamento de este tipo en llegar a la isla en los últimos tres meses.

Moscú anunció después otro envío a la isla y datos recientes indican que podría ser el petrolero ruso Universal, que actualmente navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe a unos 15 días de Cuba, según avanzó EFE.

El Universal, con número de identificación IMO 9384306 y sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, también pertenece a la naviera rusa Sovcomflot, como el Kolodkin.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.