‘Huele a peligro’: El Pentágono intensifica sus planes de intervención en Cuba, según medios en EU

Donald Trump dijo que cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que solvente la guerra contra Irán. (EFE).

El Pentágono estaría intensificando sus planes de intervención militar en Cuba, de acuerdo con medios locales, aunque el departamento de Guerra llamó a no especular.

De acuerdo con funcionarios citados bajo condición de anonimato por el rotativo USA Today, el Pentágono estaría afinando planes sobre Cuba a la espera de órdenes directas del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Departamento de Guerra respondió a EFE que no especularía sobre “escenarios hipotéticos” y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y “permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente”.

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, que se intensificaron en enero, tuvieron un nuevo repunte esta semana cuando el canciller de La Habana, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de intimidar a quienes tratan de comerciar con la isla y defendió el derecho del país caribeño a importar combustibles.

Trump endureció la presión contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en enero bloqueando el envío de crudo venezolano desde la captura del presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

El bloqueo petrolero estadounidense de los últimos tres meses ha venido además a agravar una crisis estructural que la isla viene padeciendo desde hace más de seis años. La economía del país se ha contraído un 15 por ciento entre 2020 y 2025.

Donald Trump, dijo el lunes 13 de abril que cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que solvente la guerra contra Irán en un momento en que Washington asegura que siguen manteniendo contactos con La Habana mientras la isla continúa sufriendo el bloqueo petrolero estadounidense.

“Bueno, ya veremos con Cuba. Cuba es otra historia. Cuba ha sido un país terriblemente gobernado durante mucho tiempo. Tiene un sistema pésimo. Ha sido muy opresivo, como saben, y tenemos muchos cubano-americanos maravillosos, casi todos los cuales votaron por mí. Y, bueno, fueron tratados muy mal. En muchos casos, familiares han sido asesinados.

Han sido golpeados y asaltados, y cosas terribles han sucedido en Cuba. Puede que pasemos por Cuba después de terminar con esto, pero Cuba es una nación que ha sido gobernada horriblemente durante muchos años por Castro”, dijo Trump.