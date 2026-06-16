(FOTOS) ¡Paaarceee! Colombianos toman el Mundial en CDMX previo a partido en el Estadio Ciudad de México

Los aficionados de Colombia armaron una fiesta en la CDMX antes del partido vs. Uzbekistán. (Foto: Cuartoscuro)

La Selección de Colombia aún no hace su debut en la Copa del Mundo 2026, pero miles de aficionados cafeteros ya comenzaron la fiesta en la CDMX previo al partido contra Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

El encuentro será el único de la fase de grupos del Mundial que se dispute en el inmueble sin la presencia de la Selección Mexicana, por lo que los seguidores sudamericanos aprovecharon para organizar un banderazo en el Ángel de la Independencia y mostrar su apoyo al equipo.

Aficionados colombianos festejaron previo al debut de su selección en el Mundial. (Foto: Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

Así fue el encuentro de los colombianos en Paseo de la Reforma

Los aficionados colombianos protagonizaron una auténtica fiesta en el Ángel de la Independencia, donde se congregaron para realizar el “primer banderazo” de su selección en la Copa del Mundo.

La cantidad de asistentes fue suficiente para provocar cierres en Paseo de la Reforma, mientras miles de personas cantaron, bailaron y ondearon banderas de su país en una celebración que recordó a las concentraciones de aficionados mexicanos cuando juega el Tri.

Con tambores, camisetas amarillas y cánticos en apoyo a James Rodríguez y compañía, los seguidores de la selección cafetera convirtieron la glorieta del Ángel en territorio de ‘La Fiebre Amarilla’.

De acuerdo con EFE, alrededor de 3 mil personas participaron en la reunión a la cual invitaron a mexicanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades.

Aficionados de Colombia se congregaron en el Ángel de la Independencia en Reforma. (Foto: Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

Los colombianos tomaron las calles aledañas a Reforma para festejar que su selección debuta en el Mundial. (Foto: Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

Colombianos asisten al Fan Fest de la CDMX

La presencia de los aficionados cafeteros se hizo notar desde días antes del debut mundialista.

El pasado lunes, numerosos colombianos acudieron al FIFA Fan Fest en el Zócalo para disfrutar de partidos como el de España vs. Cabo Verde, a pesar de que no estaba programado ningún encuentro de su selección durante la jornada.

“Somos súper aficionados, siempre apoyamos a nuestro país, esperemos esta vez hagamos algo más (...) Claro que existe una hermandad en México, hay muchos colombianos aquí y siempre nos llevamos bien como latinos que somos”, comentó Mariana, una aficionada colombiana.

En el lugar era común ver grupos de seguidores con banderas, sombreros típicos e incluso algunos caracterizados con penachos, mientras seguían los encuentros mundialistas.

Alrededor de 3 mil aficionados acudieron al banderazo de Colombia previo a su debut en el Mundial. (Foto: EFE) (?SASHENKA GUTIERREZ/EFE)

Fans colombianos acudieron al FIFA Fan Fest a pesar de que no estaba programado el partido de su selección. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

Dentro del Fan Fest del Zócalo acudieron personas en apoyo a Colombia. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

Fans de Colombia reciben a su selección en la Ciudad de México

La selección colombiana llegó a la capital del país procedente de Guadalajara, donde había realizado una sesión de entrenamiento en las instalaciones del Atlas.

Durante el viaje, el portero Camilo Vargas y el defensa Willer Ditta, ambos con experiencia en el futbol mexicano, fungieron como una especie de guías para sus compañeros.

Ya en la Ciudad de México, el conjunto encabezado por James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez fue recibido por decenas de aficionados a las afueras del hotel de concentración en la zona de Santa Fe, quienes aprovecharon para corear los nombres de varias de las figuras del equipo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colombia vs. Uzbekistán?

La selección de Colombia debutará en la Copa del Mundo ante Uzbekistán este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo K, que también integran Portugal y República del Congo.

¿Qué calles estarán cerradas por el partido de Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que, debido al partido entre Colombia y Uzbekistán, se implementarán cierres viales y un operativo especial en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Las afectaciones a la circulación comenzarán desde las 15:00 horas y se extenderán hasta las 23:00 horas del miércoles 17 de junio.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y considerar rutas alternas, ya que se espera una importante afluencia de aficionados para el debut de la selección cafetera en la Copa del Mundo.

Las principales vialidades con afectaciones serán:

Calzada de Tlalpan.

Avenida Santa Úrsula.

Circuito Azteca.

Eje 6 Sur.

Periférico Sur, en algunos tramos cercanos al estadio.

Asimismo, la Semovi pidió a los asistentes utilizar transporte público para llegar al inmueble y recordó que las estaciones del Metro y el Tren Ligero cercanas al estadio operarán con un dispositivo especial para agilizar la movilidad de los aficionados.

Con información de EFE