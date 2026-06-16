CNTE regresa HOY a las calles de CDMX: ¿Qué zonas bloquearán los maestros este 16 de junio?

Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean Paseo de la Reforma.

¡Toma precauciones! La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresa a las calles este martes 16 de junio por lo que se prevé caos vial en distintos puntos de la Ciudad de México.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a partir de las 10:00 horas los maestros realizarán un mitin y bloqueo en la Torre del Caballito sobre Paseo de la Reforma, que será la vialidad más afectada.

Por esa razón, la SSC recomienda a los ciudadanos prevenir los tiempos de traslados y tomar como alternativas viales las siguientes:

Circuito interior.

Eje 1 Norte.

Eje 2 Norte.

Además, no se descartan afectaciones a la Línea 7 del Metrobús cuya ruta es precisamente sobre Paseo de la Reforma.

Tras dicha movilización, durante la noche realizarán una asamblea nacional en su campamento para definir las acciones a seguir el siguiente día.

¿Por qué se manifiesta la CNTE hoy 16 de junio?

Desde el 1 de junio la CNTE inició su paro nacional que incluye un campamento en el Centro Histórico de la CDMX, así como manifestaciones en la capital del país.

La principal exigencia de la Coordinadora es que se derogue la Ley del ISSSTE 2007 y otras demandas son:

Derogación de la reforma educativa de 2019 .

. Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar .

. Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100 por ciento.

al 100 por ciento. Alto a los descuentos salariales.

No represión al magisterio .

. Mayor presupuesto para educación, salud.

Mejores condiciones para las escuelas.

La CNTE se manifestó el día de la inauguración del Mundial 2026 por lo que ‘cercaron’ el Estadio Azteca y se movilizaron sobre la Calzada de Tlalpan.

Otras de sus acciones han sido bloquear las distintas casetas que conectan a la CDMX, entre ellas la México-Cuernavaca y la México-Pachuca.

¿Cuál es la respuesta del Gobierno ante las amenazas de la CNTE?

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se mantiene abierto el diálogo entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CNTE.

Sin embargo, reiteró que a partir de agosto se realizarán encuestas con todos los maestros del país y escuela por escuela para construir en conjunto una nueva reforma.