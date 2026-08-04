Aerolíneas mexicanas apuntalan a EU en medio de turbulencia tras recortes de las estadounidenses

Durante los últimos dos veranos, las aerolíneas mexicanas ganaron más de 6 puntos porcentuales en la oferta de asientos entre México y Estados Unidos, uno de los mercados aéreos más grandes del mundo.

Las aerolíneas mexicanas apuntan a cubrir los huecos que las firmas estadounidenses dejaron como una estrategia para aumentar sus ingresos y pese al efecto ‘Trump’ que está ocasionando una baja en el flujo de viajeros estadounidenses ingresando a los destinos nacionales.

La pregunta de este cambio es si anticipa una enfermedad o solo es un síntoma de la turbulencia que se vive en la industria aérea por el aumento en el costo del combustible, afirmó Francisco Madrid, director del STAR de la Universidad Anáhuac.

De acuerdo con datos de la consultora OAG, las aerolíneas mexicanas pasaron de cubrir el 34.2 al 40 por ciento de la oferta aérea en verano entre ambas naciones, tras el recorte de las aerolíneas estadounidenses.

Para este verano, las empresas estadounidenses recortaron más de un millón de asientos en rutas entre México y Estados Unidos; Alaska Airlines es la empresa que más asientos eliminó, con 240 mil solo en el último año, seguida de American Airlines, con poco más de 170 mil asientos borrados en el mercado aéreo binacional.

En este periodo, además, Spirit quebró , por lo que se perdieron alrededor de 260 mil asientos en el mercado aéreo entre México y Estados Unidos.

“Dado que las aerolíneas son cada vez más cautelosas con el crecimiento, es improbable que la capacidad entre Estados Unidos y México se recupere a los niveles anteriores el próximo verano”, previó John Grant, analista en jefe para OAG en un análisis al respecto de los cambios en el mercado aéreo.

(El Financiero)

Volaris gana terreno en vuelos México-EU

Las aerolíneas mexicanas movieron su capacidad en el mercado transfronterizo como una manera de paliar el impacto del combustible (turbosina) y también como parte de su estrategia de expansión hacia Estados Unidos, con mercados secundarios conectando a ciudades no principales en México.

Volaris se colocó como la principal empresa en cuanto a flujo de pasajeros captados entre Estados Unidos y México. Los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) apuntan a que, en el último año, Volaris aumentó en 5 puntos porcentuales su participación en el mercado binacional, desplazando el liderato de American Airlines.

Aeroméxico creció su peso en el mercado entre los dos países, con apenas el aumento de medio punto porcentual en el último año.

Florida e Illinois son dos de los mercados en donde Volaris ha crecido más su oferta de asientos: mientras que en la primera su capacidad para este verano se incrementó en 14 por ciento, en la segunda aumentó en 63 mil asientos para esta temporada alta.

Viva Aerobus ha mantenido su participación de mercado en el último año, pero colocó una mayor diversidad de frecuencias entre ciudades en EU no atendidas en dirección hacia otras terminales fuera del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el AICM.

Las ciudades que más vuelos de EU perdieron de México este verano

Tres de los principales sitios turísticos mexicanos están perdiendo atractivo para las aerolíneas estadounidenses. En este verano, Puerto Vallarta perdió el 29.6 por ciento de los asientos ofertados en aerolíneas que vuelan desde EU. La percepción de violencia en ese destino impulsó la salida de algunas frecuencias de las aerolíneas estadounidenses.

En tanto, Los Cabos registró una disminución del 16.6 por ciento en el número de asientos para el verano desde Estados Unidos, mientras que Cancún perdió 15 por ciento de oferta aérea desde el principal mercado emisor de turistas.