Aeroméxico e Inbursa presentan una tarjeta diseñada para transformar cada compra en una nueva experiencia de viaje

Viajar ya no comienza en el aeropuerto. Para quienes buscan aprovechar cada oportunidad para descubrir nuevos destinos, Aeroméxico e Inbursa presentan una propuesta financiera que transforma el gasto cotidiano en oportunidades para acercarse a la siguiente aventura.

La Nueva Tarjeta Inbursa Aeroméxico surge de la colaboración entre dos compañías mexicanas comprometidas con ofrecer mayor valor, comodidad y ventajas exclusivas a sus clientes. El resultado es una solución diseñada para quienes desean recorrer más lugares con privilegios que acompañan cada etapa del trayecto.

Uno de sus principales atributos es la posibilidad de acumular Puntos Aeroméxico Rewards con cada transacción. Así, consumos diarios en restaurantes, entretenimiento o establecimientos comerciales se convierten en una forma de sumar recompensas y avanzar hacia futuros vuelos dentro de la red de Aeroméxico.

Cortesía. (bruno sanchez)

A ello se suman ventajas enfocadas en hacer más confortable cada desplazamiento. Entre ellas destaca el acceso a los nuevos Salones Premier, espacios que ofrecen conectividad, confort y atención especializada antes de abordar. Además, este privilegio puede extenderse a acompañantes, elevando la calidad del tiempo previo al despegue.

Para quienes valoran la practicidad al momento de trasladarse, la propuesta incluye equipaje de mano y equipaje documentado sin costo en vuelos participantes. Se trata de un diferencial que brinda mayor flexibilidad y permite disfrutar del recorrido con menos preocupaciones.

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La oferta también contempla promociones exclusivas como el beneficio de boleto 2x1, ideal para compartir escapadas, vacaciones o viajes de negocios con familiares, amigos o personas cercanas. Esta ventaja fortalece el carácter aspiracional de una solución creada para acercar a más personas a nuevos destinos.

En un entorno donde los consumidores buscan productos financieros con valor agregado, Inbursa y Aeroméxico apuestan por una alternativa que vincula las finanzas personales con la posibilidad de descubrir el mundo. La combinación de recompensas, acceso preferencial y privilegios en cada vuelo la posiciona como una opción atractiva para quienes desean obtener más de su día a día.

Porque cada aventura comienza mucho antes del abordaje, La Nueva Tarjeta Inbursa Aeroméxico está diseñada para acompañar a sus usuarios desde el primer paso, aprovechando al máximo cada gasto. Solicítala aquí, y comienza a despegar hacia nuevas posibilidades