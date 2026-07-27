Aerolíneas mexicanas pierden 3 mil 300 millones de pesos por alza de la turbosina

Volatilidad en el precio del combustible es el síntoma que mejor define el segundo cuarto del año para las empresas aéreas mexicanas, que han pérdido más de 3 mil 300 millones de pesos durante el periodo abril-junio debido al incremento sostenido de la turbosina.

De acuerdo con una revisión de El Financiero, las aerolíneas mexicanas tuvieron que hacer frente a un alza promedio del 83 por ciento en el costo del combustible durante el segundo trimestre.

Aunque las aerolíneas implementaron estrategias para trasladar el aumento del combustible a los pasajeros, estos no se pudieron traducir totalmente en los boletos de avión.

“El combustible siguió siendo el principal obstáculo. La pérdida neta del período fue de 199 millones de dólares, lo que refleja un impacto de 175 millones de dólares derivado del aumento interanual en la factura del combustible”, apuntó en llamada con analistas Jaime Pous, director financiero de Volaris.

Durante el segundo trimestre del año, Volaris, que comanda el flujo de pasajeros en el país, enfrentó un aumento del 70 por ciento en el costo promedio de la turbosina.

Ante el entorno actual, que se mezcla con la constante puesta en tierra de aeronaves del modelo neo (que son más eficientes en el consumo de combustible), la aerolínea está privilegiando el despliegue de esas aeronaves en la medida de lo posible.

En el periodo abril-junio, las aeronaves más nuevas aumentaron en 10 puntos porcentuales su presencia en la flota operativa de Volaris, lo que le permitió a la aerolínea aminorar el impacto de la fluctuación del combustible, que continúa volátil debido a la guerra en Medio Oriente.

“Las aeronaves neo, de bajo consumo de combustible, representaban el 68 por ciento de la flota. En el contexto actual, también estamos priorizando el despliegue de nuestras aeronaves más eficientes en consumo de combustible”, agregó Pous.

(El Financiero)

Aumento en precios de combustible para aviones supera lo previsto

Aeroméxico reportó incluso un impacto del costo del combustible mayor al previsto para el segundo trimestre. El impacto negativo del combustible para la aerolínea fue de 220 millones de pesos, unos 12.6 millones de dólares al tipo de cambio registrado por la empresa en su reporte financiero.

La presión del combustible en los costos de la turbosina fue 30 millones de pesos más alto de lo proyectado en la guía por la aerolínea.

Aeroméxico ha intentado compensar el alza en el combustible con mayor cobertura, pero sin llegar a la totalidad, por ahora.

“Era posible recuperar todo en el segundo trimestre. Esperamos compensar parte de este 25 por ciento que no recuperamos en el segundo trimestre, el impacto comparado con el año pasado en el segundo semestre con la orientación que dimos sobre los ingresos”, dijo en conferencia telefónica Andrés Conesa, director general de Aeroméxico.

La perspectiva de la aerolínea es que los costos del combustible le permitan ampliar su capacidad en el cuarto trimestre del año, en donde esperan una mayor demanda.

Sin embargo, si la volatilidad en los precios del petróleo se extienden hacia el final del año, la aerolínea recortará su capacidad pese a la temporada alta de invierno.

“Lo único que, tengan la seguridad, está totalmente protegido son nuestros slots en Ciudad de México. Cubriremos todos nuestros slots”, reiteró Conesa.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha sido flexible en el cumplimiento de cobertura de slots debido al alza del precio de la turbosina, por lo que ha sido menos severo cuando las aerolíneas no operan un horario y no se los retira con los criterios tradicionales.

Viva Aerobus, la aerolínea comandada por Juan Carlos Zuazua, es la que mayor fluctuación del costo de combustible consignó en sus resultados del segundo cuarto del año, con un aumento del 99 por ciento.

La aerolínea tuvo una pérdida neta de 59 millones de dólares en el segundo trimestre del año, un resultado que contrasta con los 7 millones de dólares de utilidades que consiguió en el mismo periodo del año pasado.

Los resultados de Viva Aerobus, como los del resto de aerolíneas nacionales, se explican por el pronunciado aumento del costo de la turbosina en el último medio año.

“El segundo trimestre estuvo marcado por precios del combustible por precios del combustible extraordinariamente elevados, reflejo del impacto sostenido de los conflictos geopolíticos surgidos hacia el cierre del primer trimestre”, apuntó Zuazua.

Pese a una mayor tarifa, Viva Aerobus no pudo compensar por completo el aumento en sus costos operativos durante el segundo trimestre, además de haber transportado a menos pasajeros durante el periodo de referencia.