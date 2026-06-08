Ganancias de aerolíneas se reducirán a la mitad por alza de turbosina

La crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz ocasionó que la turbosina duplicará su precio(FOTO: MARIO | Cuartoscuro)

Las ganancias de las aerolíneas caerán casi a la mitad este año debido al fuerte aumento de los precios de los combustibles, impulsado por las tensiones geopolíticas y el conflicto en Oriente Medio, refirió la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El beneficio neto del sector se reducirá desde los 45 mil millones de dólares en 2025 hasta 23 mil millones de dólares este año, un caída de 49 por ciento anual o 22 mil millones de dólares menos, mientras que el margen neto caerá del 4.2 al 2 por ciento, según las previsiones presentadas por el director general de la IATA, Willlie Walsh, en la apertura de la reunión anual de la entidad en Río de Janeiro.

En promedio mundial, se espera que las aerolíneas obtengan ganancias de 4.5 dólares por pasajero, pero en regiones como América Latina las utilidades serán menores, de apenas 3.5 dólares por viajero transportado.

La crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz y otras disrupciones en la cadena de suministros energéticos ocasionaron que la turbosina duplicará su precio.

(Gráfico: El Financiero)

“A nivel mundial, se prevé que la rentabilidad de las aerolíneas se reduzca a la mitad en comparación con 2025”, refirió Willie Walsh, director general de la IATA.

El impacto previsto en las ganancias de las aerolíneas, que suelen ser bajas de forma típica, está siendo mitigado de manera parcial con el aumento en los precios de los boletos de avión, así como con un mejor manejo de la flota de las aerolíneas.

Incluso en los mejores tiempos, la industria aérea en su conjunto sufre de bajos márgenes de ganancia y rendimientos financieros que se ubican por debajo del costo del capital.

“La crisis del precio del petróleo ha puesto a prueba la resiliencia financiera de las aerolíneas, ya que los márgenes netos se han reducido al 2 por ciento a nivel mundial”, refirió la IATA en su reporte de actualización sectorial para los mercados financieros.

Para el final de este año, la industria aérea prevé que el costo relacionado con el suministro de combustible aumente 40 por ciento con respecto al año pasado.

Este incremento en la estructura de costos presiona los planes de conectividad global de las compañías en un entorno de alta volatilidad geopolítica, concluye el informe de la Asociación compartido con la redacción de El Financiero.

Ese incremento elevará en unos 100 mil millones de dólares la factura global de combustible de las aerolíneas en 2026, explicó el ejecutivo.

“Apenas habíamos dejado atrás la covid cuando nos enfrentamos a problemas en la cadena de suministro aeroespacial, la guerra en Ucrania, tensiones geopolíticas y cambios tectónicos en las políticas comerciales”, afirmó.

“Y cuando estalló la guerra en Oriente Medio en marzo”, agregó, “los precios del petróleo aumentaron y los del combustible para aviación se dispararon”.

“Es un año difícil para todas las aerolíneas”, afirmó Walsh, quien señaló que la situación es aún más complicada para las compañías que no habían terminado de recuperarse financieramente de la pandemia de covid-19.

Demanda muestra resilencia

Pese al deterioro de la rentabilidad, la organización destacó que la demanda de transporte aéreo sigue mostrando resiliencia, incluso en un contexto de aumento de tarifas.

La IATA calcula que el tráfico de pasajeros crecerá un 2.1 por ciento este año, mientras que el transporte de carga avanzará 0.7 por ciento, ambos ritmos serán inferiores a los observados en ejercicios anteriores.

Walsh atribuyó parte de las dificultades del sector a los persistentes problemas en la cadena mundial de suministro del sector aeronáutico, que continúan retrasando la entrega de aviones y motores nuevos y más eficientes.

Según el directivo, la cartera de pedidos supera actualmente las 18 mil aeronaves y la edad media de las flotas alcanzó un récord de 15.2 años, lo que obliga a las aerolíneas a operar equipos menos eficientes y con mayores costes de mantenimiento.

Los problemas en la cadena de suministro costaron al sector al menos 11 mil millones de dólares en 2025 y el aumento de los precios del combustible agravará aún más esa carga financiera, añadió.

A pesar de este escenario, Walsh aseguró que los consumidores continúan dispuestos a viajar.

Según las encuestas de la IATA, el 49 por ciento de los viajeros prevé gastar más en viajes este año que en 2025 y otro 43 por ciento planea mantener el mismo nivel de gasto, lo que alimenta las expectativas de una sólida temporada alta.

Pierden paciencia con motores

IATA advirtió que perdió la paciencia con los fabricantes de motores por sus atrasos, que le provocaron al sector pérdidas por 11 mil millones de dólares el año pasado.

“Perdimos la paciencia con los fabricantes. Ellos necesitan hacer las reformas necesarias para poder mejorar su desempeño”, afirmó el director general de la IATA, Willie Walsh.

El dirigente aseguró que, pese a esos atrasos y a los problemas con los productos entregados, los fabricantes tienen un margen de ganancias del 20 por ciento, que calificó como de “niveles jamás visto.

“Dejen de aprovecharse de nosotros”, afirmó Walsh ante cientos de ejecutivos de empresas aéreas de todo el mundo al insistir en que los fabricantes “abusan con los precios” por tener pocos competidores.

Según la IATA, el sector opera actualmente con un déficit de 5 mil aeronaves de última generación con respecto a lo planificado, lo que afecta la capacidad y la eficacia.

Con información de EFE