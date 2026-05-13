Norteamérica puede garantizar seguridad energética pese a cierre de Estrecho de Ormuz: empresarios

La guerra entre Trump e Irán mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, por el que solía pasar una quinta parte del crudo comerciado a nivel mundial.

La región de Norteamérica puede garantizar la seguridad energética en un contexto de incertidumbre generada por la guerra en Irán, afirmaron empresarios en el Foro de El Financiero Construyendo oportunidades y crecimiento económico con equidad.

“En el tema de energía, se tienen que dar en todos los sectores y lo que sí no debe de suceder es que en México debemos de ser competitivos o complementarios con Estados Unidos porque nuestro sector energético se vuelve un ‘cuello de botella’”, advirtió Carlos Pérez Verdía, director de Estrategia en Alom Infra.

El directivo aseguró que existe una tendencia a la desglobalización, descarbonización y digitalización en la infraestructura logística, sin embargo, en México persisten las áreas de oportunidad.

“Esta desglobalización va a suceder, está sucediendo, tiene límites, pero es muy costoso para una empresa estar pensando en logística, en envíos. Entonces, lo que tiene México que hacer en el tema de energía, es cómo te vuelves complementario con Estados Unidos”, explicó.

El presidente de Sempra Infraestructura para México, Abraham Zamora Torres señaló que en el contexto de la revisión del T-MEC e independientemente del modelo comercial que adopte en la región, se requiere energía suficiente, confiable y competitiva.

“Se habla mucho pues de las reglas de origen, de los semiconductores, de la parte laboral, pero la energía no está en el top 10, como estuvo a lo mejor en años anteriores, que tuvimos una consulta, que no acabó en panel, pero que sí estaba la energía como un punto de conflicto”, recordó.

El presidente de Sempra aseguró que Norteamérica podría ser la primera región en el mundo en garantizar la seguridad energética, dado que es un área resiliente ante el conflicto del Estrecho de Ormuz, el cual ha elevado los precios internacionales del petróleo.

“Un buen indicador de eso es que ahorita con la el conflicto que hay en Irán somos la región del mundo que ha tenido el menor impacto en precios. En todas las regiones del mundo se han disparado los precios de los combustibles, en Europa, en Asia, están sufriendo incluso por el suministro de energéticos y no está pasando eso en Norteamérica”, abundó.

Zamora Torres afirmó que este año Sempra arrancará las primeras fases de licitación de ductos en Ensenada, Baja California.

“Nosotros como empresas estamos viendo una gran oportunidad como país de hacer mayor capacidad de ductos para traer ese gas americano a México y exportarlo a Asia dejando gas en México”, aseguró.

Agregó que el almacenamiento estratégico en nuestro país no se ha llevado a cabo porque es un proceso caro.