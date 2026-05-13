Registro de líneas móviles reporta ‘salto’ en menos de un mes; CRT descarta prórroga

Padrón celular en México despega: 18 millones de nuevas líneas se registran en menos de un mes. (Cuartoscuro)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, en solo 24 días, se incorporaron al Padrón de Telefonía Móvil 18 millones de líneas adicionales, por lo que el número de registros pasó de 30.3 millones a 48 millones de líneas inscritas.

“Tenemos ya 48 millones de líneas registradas, esto significa que las líneas que ya estaban en pospago se sumaron a la cantidad final”, comentó Norma Solano, comisionada presidenta de la CRT.

Esto significa que, en los últimos 24 días, el promedio diario pasó de 325 mil líneas a 750 mil registros, es decir, más del doble del promedio que reportaron empresas como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán Redes ante la CRT durante los primeros meses del registro.

La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, aseguró que el incremento estuvo impulsado principalmente por la incorporación de líneas de pospago, segmento que, dijo, hasta ahora no se incluía en los registros.

Según los últimos reportes, AT&T tiene un avance de 29 por ciento y Bait registra 28 por ciento, mientras Telcel apenas alcanza 19 por ciento y Movistar suma 16 por ciento, lo que evidencia distintos niveles de adopción entre usuarios.

A pesar de que antes del 30 de junio se deben registrar 112.7 millones de líneas restantes, lo que implica un promedio diario de 1.5 millones de registros, la comisionada presidenta descartó otra vez una prórroga para que los operadores registren a sus usuarios y eviten una desconexión masiva.

“Una prórroga no se analiza, lo único que tenemos ahorita es la fecha límite del 30 de junio”, añadió Solano tras participar en el M360 LATAM y el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD).

Por su parte, Mónica Aspe, CEO de AT&T México, afirmó que la empresa mantiene una estrecha coordinación con las autoridades regulatorias para cumplir con la totalidad del registro antes de que venzan los plazos establecidos.

“Es el tema del día, estamos colaborando con ellos, esperemos que sea muy exitoso”, afirmó Aspe Bernal.

Empresas de telecomunicaciones critican traslado de costo y riesgos operativos del registro de líneas

Ernesto Piedras, director general The CIU, criticó que el gobierno federal traslade el costo y riesgos operativos del padrón de líneas telefónicas “sin ofrecer garantías de efectividad en materia de seguridad pública”.

El desarrollo de plataformas tecnológicas, los sistemas de consulta y el almacenamiento seguro de la información de las 160 millones de líneas móviles representa un costo superior a los 4 mil millones de pesos, dijo Mony De Swaan Addati, expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y actual presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (Amomvac).